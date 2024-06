El volante de la Selección Peruana no habló de manera directa, pero respondió con todo. Christian Cueva reflexiona sobre su presente.

Aladino es un jugador que siempre dará que hablar, estará metido en un tema u otro que genere comentarios al respecto. Christian Cueva esta vez se refirió a lo que piensa la mayoría sobre su presente. Estuvo lesionado gran parte del año, exponiendo un malestar general, y obviamente, sin poder competir. Ahora, el diez del pueblo está completamente apto para estar en su mejor nivel posible, sin embargo, debe demostrarlo ante el respetable.

¿Qué dice Christian Cueva sobre su actualidad?

El volante ofensivo de la Selección Peruana no habló directamente, pero sí dejó un mensaje según Diego Rebagliati en Al Ángulo: “Me contó alguien que habló con Cueva… Y Cueva le dijo: ‘Me siento bien, tengo ganas de demostrarles a todos ustedes que están equivocados conmigo. Estoy para 20 o 25 minutos, pero me siento bien, fuerte, con ganas de encarar, con capacidad para aguantar”.

Lo cual termina siendo llamativo, porque estamos hablando de una revelación que nadie tenía, no se contaba con unas frases como las que supuestamente habría dicho Christian Cueva. Entonces, termina siendo algo que va mucho más allá de lo que está bien o mal. Estaría dejando un compromiso en la mesa, donde solo está permitido el éxito, y si termina fallando, habrán problemas a corto plazo, dicen los que más saben sobre este tipo de asuntos.

¿Cuál es la opinión de Jorge Fossati sobre la Selección Peruana?

Yendo por una línea paralela en este tema polémico, apareció antes una declaración polémica de Jorge Fossati en Radio La Red, donde expuso que no hay un mejor futbolista, a un Aladino sin ritmo ni equipo profesional: “No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”.

Christian Cueva en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

El propio Nonno, expuso que van a mejorar seguramente todos como equipo ante Chile, y habrá sentimientos encontrados por ver al Tigre de rival: “Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la selección peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal”.

De la misma manera, expuso en el medio argentino, lo que significa motivar a sus muchachos en la previa de la Copa América 2024 en los Estados Unidos. Jorge Fossati parece haberle dado a la tecla emotiva de sus jugadores: “Si en el día a día no le pones hambre de gloria me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad”.

¿Cuánto está valiendo actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros según Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia, y un pésimo paso a préstamo en Alianza Lima. Es curioso como mantiene aún su valor en el mercado internacional, sin jugar por más de medio año ni un solo minuto. Ahora, en la Selección Peruana puede levantarse.