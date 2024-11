Como pasaba con Lionel Messi, Barcelona ya sufre la Lamine Yamal dependencia

Barcelona confirma el ascenso de Lamine Yamal no solo por sus similitudes con Messi. Hay dependencia también en las noches negras.

Es un elogio en condiciones, así como el mejor contexto para entender el cambio de era puertas adentro del Camp Nou. La derrota del Barcelona en San Sebastián frente a Real Sociedad confirma que el equipo de Hansi Flick no es imbatible, así como que ya existe una Lamine Yamal dependencia en el conjunto culé. Ocurría en tiempos de Lionel Messi y anoche se repitieron sensaciones como resultados.

Noche más que polémica y donde el 1-0 a favor de Real Sociedad se encuentra en boca de todos. El tanto de Becker, sumado al que se le anulase a Robert Lewandowski por fuera de juego, dejaron reflexiones más que distintas alrededor del uso de la tecnología en LaLiga. Barcelona no pudo aumentar su ventaja sobre Real Madrid en una noche donde se cayó por segunda vez en el torneo. La primera, al igual que anoche, sin la presencia de Lamine Yamal en el 11.

Una contusión en el tobillo sacó a la nueva estrella culé del choque. Uno donde sin Yamal como en Pamplona ante Osasuna, Barcelona se quedó sin sumar puntos en una lucha por LaLiga que no volverá hasta casi dentro de 15 días. Se empieza a confirmar la importancia del internacional con España en una entidad donde con apenas 17 años ya es líder y talismán para competir cada fin de semana. Medios como MARCA o Mundo Deportivo hablan de dependencia y de un escenario que se vivió sobre todo en el final de la era Lionel Messi en Cataluña.

“Creo que es un jugador de calidad y se le echa de menos…En ataque, hemos tomado malas decisiones. Lo hemos de aceptar. Sobre Lamine, los doctores se pondrán en contacto con los de la Federación, pero hoy no ha podido jugar. La Federación tomará la decisión correcta. Yo he estado en esa situación, y creo que como entrenador ellos pueden decidir y debemos aceptar lo que decidan”, reflexiones de un Hansi Flick que no negó la dificultad de encontrar un reemplazo del joven que desde su debut en Barcelona es comparado con Messi por todo lo alto.

Yamal se quedó fuera del choque ante Real Sociedad por un golpe en el tobillo: IMAGO

Hablamos de la dificultad de sacar puntos o victorias sin una estrella en sí. Los titulares de una mañana donde muchos cruzan los dedos por que Yamal no vaya con la selección española se unen a una estadística donde Lamine es cada vez más protagonista con Flick. No solo ambas derrotas llegaron sin su presencia en el once, sino que sin el zurdo en la formación inicial Barcelona pierde hasta un 33% de acierto en sus remates a portería. Anoche y por primera vez en 10 años, los blaugranas se quedaron 90 minutos sin poder disparar al arco rival.

Barcelona reclama el gol anulado a Lewandowski

El fuera de juego automático es la clave de todo. Barcelona, en voz de Flick o su portero Iñaki Peña, duda de los frames mostrados por la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) alrededor del gol anulado a Lewandowski. El DT de los culés, tajante en rueda de prensa: “Le he dicho que era un gol y que era una decisión errónea. No era fuera de juego. Si hubiera sido válido, hubiera sido otro partido para nosotros. No ha sido nuestro día”.

Los próximos partidos de Barcelona

El conjunto culé se alista para una serie de compromisos para su futuro tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Celta de Vigo, Stade Brest, UD Las Palmas, Mallorca, Betis, Dortmund y Atlético Madrid, lo que le queda a los dirigidos por Flick antes de la llegada del 2025 al Camp Nou de Barcelona.

