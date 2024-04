No se opera, está lejos de volver a jugar, y su responsabilidad parece no ser el fútbol de manera inmediata. Christian Cueva está envuelto en un mar de dudas dentro de lo deportivo. La responsabilidad, según lo que vamos a contar, pasaría por Alianza Lima, aunque suene extraño, o termine siendo algo inexplicable. Es algo que se conoce por un relato exclusivo.

El Diario Líbero en su versión web expone lo que pasa con el jugador del Al-Fateh de Arabia Saudita, con contrato vigente: “‘Aladino’ está esperando que Alianza Lima pueda pagarle la operación, ya que inicialmente lo están ayudando con el tratamiento. Sin embargo, todavía no se ponen de acuerdo en ciertos puntos, lo cual está retrasando la cirugía que el futbolista tiene pendiente”.

Christian Cueva no quiere entrar todavía al quirófano si no se cierran esos conceptos previos, para que ninguna de las partes salga perjudicada: “Es por esta razón, que el jugador todavía no se opera, algo que directamente está perjudicando a la Bicolor. No obstante, se espera que en los próximos días, pueda someterse a la operación, mientras más pasa el tiempo, es peor para él”.

En este 2024 todos los partidos de los clubes peruanos o nuestros cracks en el exterior, y Liga 1 (desde el extranjero) los podrás ver por Star +. ¡La información completa!

Aladino está bastante lejos de ser un jugador profesional a corto plazo, según se pudo conocer, estará después de la operación a 7 meses de recuperación hasta que logre estar en óptimas condiciones. Recién ahí podríamos ver a un Christian Cueva en su nivel más alto si él lo desea. Alianza Lima debe cerrar ese asunto pendiente lo que más pronto posible, para que se callen los comentarios.

¿Christian Cueva puede volver a la Selección Peruana?

El propio medio de comunicación también dio un adelanto sobre el presente en la VIDENA para el enganche nacional: “En la selección peruana, siguen esperando por el mediocampista nacional, ya que sienten que lo necesitan para lo que resta de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, hay un problema, el jugador todavía no se opera”.

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Tras pasar por Alianza Lima sin pena ni gloria, donde no anotó un solo gol en la temporada completa. Christian Cueva estaría valorizado en 550 mil euros, según informa la web especializada en el mercado internacional: Transfermarkt. Eso debería cambiar cuando esté nuevamente en actividad el jugador formado en la Universidad San Martín.

¿Cuáles han sido los equipos de Christian Cueva?

TRASPASOS Y CESIONES:

Tabla de Transferencias

Desde el De Para Coste 31/12/23 Alianza Lima Fateh N/A 06/03/23 Fateh Alianza Lima Cesión 27/01/21 Santos Fateh N/A 17/01/21 Yeni Malatya Santos N/A 29/08/20 Santos Yeni Malatya Cesión 14/02/20 Santos Pachuca Cesión 29/01/20 Krasnodar Santos € 6M 06/02/19 Krasnodar Santos Cesión 18/07/18 São Paulo Krasnodar € 8M 26/06/16 Toluca São Paulo € 2.2M 15/07/15 Alianza Lima Toluca N/A 11/08/13 Española Rayo Cesión 31/12/12 UCV Española Libre

Encuesta ¿Christian Cueva se debe operar? ¿Christian Cueva se debe operar? YA VOTARON 0 PERSONAS

table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } th { background-color: #f2f2f2; }