El ex entrenador de Alianza Lima demostró que no aguantaba ninguna pulga. Miguel Ángel Russo tuvo actitudes poco amables estando en Perú.

Recordemos un poco el pasado deportivo de un entrenador que llegó al fútbol peruano para marcar la diferencia. Miguel Ángel Russo allá por el año 2019 llegó a Alianza Lima, teniendo una responsabilidad absoluta, era darle peso internacional a un equipo peruano. Muchos dijeron que fue un fichaje sorpresivo, que le daría frutos sin duda alguna al equipo del pueblo.

Pero no alcanzó sus ganas y la respuesta de los jugadores en ese momento. Rodrigo Cuba contó cómo era la relación del técnico argentino con los compañeros por esos años: “Al inicio él se estaba adaptando y nosotros como que íbamos entendiendo la forma en la que reaccionaba, pero llegó un momento en el que considero que estaba harto del medio y empezaba a tirar unas bombas”.

Para El Gato, en charla con Horacio Zimmermann en su canal de YouTube, pasaron cosas fuertes: “Me acuerdo de que un día estábamos haciendo salidas y un jugador, que no diré el nombre, quiso tirarme una rabona a mí porque yo estaba pasando, pero la rabona salió mal. Entonces Russo paró todo y dijo: ‘¿Qué están haciendo, ustedes creen que son buenos? Son una mie***. ¿Qué están haciendo? No le han ganado a nadie’. Y la gente se quedó sorprendida”.

Después del insulto abiertamente notorio en una práctica de fútbol, también Russo dijo una frase que para Rodrigo Cuba lo pintó de cuerpo entero al director técnico de Alianza Lima por aquel entonces: “Luego otra vez pasó algo similar. Un jugador tiró un centro de un lateral y se desgarró, se quedó en el piso. Y Russo dijo: ‘Ya échenle tierra y pónganle papel periódico'”.

Es más, molesto y enojado el profesor ex Boca Juniors, hoy en Rosario Central, no escondía su malestar general: “Las indirectas eran como que los jugadores no le rendían, un poco más y decía que los jugadores que tenía no era lo que él quería, y que él no había pedido a nadie y estaba buscando irse. Para serte honesto, desde el día uno siempre le ponía un pero a todo”.

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Russo?

Durante su corta estancia en Alianza Lima, el entrenador logró números tristes y lamentables. Miguel Ángel Russo tuvo un desempeño de 15 partidos oficiales, de los cuales perdió ocho, empató en cuatro oportunidades, y solo logró ganar en tres momentos. Lo cual deja un saldo completamente negativo.

¿Qué dijo Miguel Ángel Russo al irse?

En conferencia de prensa, cuando se confirmó su salida, el técnico argentino como despedida de Alianza Lima mencionó lo siguiente: “Mi decisión es pura y exclusivamente personal. Estoy bien con los dirigentes, también con los jugadores, no tengo faltas, hubo un hecho que me marcó y entiendo que no había forma de seguir”.

¿Miguel Ángel Russo criticó a Alianza Lima?

También supo decir en una entrevista para la extinguida Radio Capital esto: “Resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”.