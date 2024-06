Christian Cueva no ocultó sus sentimientos y terminó dolido tras la caída de Perú por 1-0 ante Canadá en la Copa América 2024.

Perú no pudo ante Canadá y perdió 1-0 por la Copa América 2024. Quedando así al borde de la eliminación, el duelo por la fecha 2 del Grupo A tuvo consecuencias casi fulminantes para el cuadro de Jorge Fossati. Además, Christian Cueva, que tuvo unos minutos, habló de la situación.

Si bien Perú todavía no está eliminado de la Copa América 2024, pasar a cuartos de final parece imposible pues tiene que vencer a Argentina y esperar otros resultados. Siendo una tarea con un margen mínimo de probabilidad, Christian Cueva brindó su reflexión.

Charlando para América Televisión, Christian Cueva habló sobre cómo está Perú en la Copa América 2024: “Definitivamente sí, duele mucho la derrota. 11 contra 11 es diferente. El equipo hizo un gran trabajo. Triste por eso, pero esto acaba en la última fecha de grupos. Ahora vamos a ir a recuperar y corregir lo que se pueda para el próximo partido”.

Si bien continuó con su tono realista sobre lo que tendría que hacer Perú ante Argentina, también dejó en claro que no todo está perdido y que puede seguir jugando: “Es duro después de tanto tiempo volver al campo a jugar una competencia de tan alto nivel. Me voy contento por el respaldo que tuve de mis compañeros y cuerpo técnico. Me preparé para disputar este torneo”.

Cueva calentando con Perú. (Foto: IMAGO)

Hay que recordar que Christian Cueva volvió a jugar tras casi un año de ausencia por una lesión. Ingresando en el minuto 79 por Carlos Zambrano, ‘Aladino’ mostró destellos de buen fútbol. Además, tuvo una clara ocasión de gol que pudo ser el empate para Perú.

¿Cuánta gana Christian Cueva?

Christian Cueva ganaba 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo. Estando actualmente en la temporada 2024, el volante de 32 años terminó su vínculo con Al Fateh de Arabia y se viene recuperando de una lesión.

¿Cuánto cuesta Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros según Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia.