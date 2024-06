Christian Cueva no está en el grupo de los jugadores convocados, porque sintió malestar. La Selección Peruana toma una decisión al respecto.

Por la madrugada explotó el tema médico de Christian Cueva, una lesión nueva había golpeado su tranquilidad, mencionó la prensa local. No trabajó de forma correcta y constante junto a sus compañeros el último martes 4 de junio en la VIDENA. Ese problema, para Aladino, significó mucho, en su presente, porque estaba perfilado a jugar contra Paraguay, pero está algo lejos de eso.

Gustavo Peralta desde su cuenta de Twitter brinda calma a quienes buscan detalles exclusivos sobre el volante, por ahora sin club de fútbol. Algo inspirador, invitando a pensar que todavía no se puede confirmar nada: “Sobre Christian Cueva: Se hizo resonancia magnética ayer, pero molestia es muscular y no de la rodilla. El volante sigue concentrado en el hotel con la Selección Peruana”.

Kevin Pacheco también brinda información al respecto, una que termina siendo valiosa para quienes no desean ver al enganche en la Selección Peruana, en los próximos enfrentamientos amistosos: “Christian Cueva pasó resonancia ayer por la tarde. Futbolista arribó al entrenamiento de forma individual y no entrenó a la par del grupo. Trabajó diferenciado. Descartado para los amistosos”.

El hecho por lo que entendemos en ambos lados, es que al día de hoy no existe una certeza abierta sobre el caso de Christian Cueva. Porque teóricamente la notificación sale desde la prensa, donde informan que el jugador tuvo molestias. Más no, la Selección Peruana de Fútbol comunicó a los medios de comunicación cómo es que pasó, todo lo que se menciona sobre el ex Alianza Lima.

Christian Cueva entrenando en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Qué fue lo que pasó con Christian Cueva en la Selección Peruana?

El periodista de Movistar Deportes, David Chávez, sostuvo que la situación es algo inesperado en la interna del equipo de todos: “Christian Cueva hoy no trabajó de manera normal, estuvo más en el gimnasio. De lo que hemos podido ver, no estuvo participando en trabajos con balón y esto responde a que podría tener un problema de nuevo con la rodilla y lo están evaluando”.

¿Por qué se habría lesionado nuevamente Christian Cueva?

Debido a que Christian Cueva no se operó como muchos esperaban, después de salir por la puerta de atrás de Alianza Lima. El club no quiso acordar la posible operación, por el elevado presupuesto. Por eso es que toma la determinación de solo levantar su estado físico y personal con terapias. Todas debidamente certificadas, pero no es lo mismo, estar clínicamente bien con una operación, a estar mejor con una serie de trabajos en forma de terapia.

¿Por qué Christian Cueva no se operó?

Todo esto no se llega a conocer por las importantes diferencias económicas entre el jugador y Alianza Lima. Recordemos, que el enganche se lesionó compitiendo para el equipo del pueblo. Pero después, el presupuesto presentado para ser operado, exageró demasiado en lo que tenía mapeado el conjunto íntimo. Finalmente, solo recurrió a las terapias, por lo que eso ahora lo tendría complicado.