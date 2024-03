Christian Cueva está viviendo en carne propia los giros del destino. Estando en lo más alto de su carrera cuando jugaba para Santos de Brasil, incluso fue el fichaje más caro en su momento, ahora está lesionado, sin club y sin ningún plan deportivo a futuro ni en Perú ni en el mundo.

Golpeado por los problemas extradeportivos que ha vivido en las últimas semanas, Christian Cueva se ha refugiado en Europa para buscar una solución para su lesión. Revelando que lo ve el mismo médico que trata a Erling Haaland, el crack también descartó fichar por un adinerado club de Perú.

Así pues, Christian Cueva explicó su presente para las cámaras de Liga 1 MAX: “¿Fichar por la César Vallejo? Yo no puedo decir qué me depara el destino. Mi enfoque es únicamente recuperarme y mi familia. ¿Si tú me dices que si quisiera volver al Perú? Te diría que no, pues Dios es el que te da las oportunidades”

Una voz que también se alzó fue la de Carlos Univazo. El experimentado periodista deportivo precisó que ‘Aladino’ todavía no se opera, para males de Alianza Lima: “Christian Cueva, quien se encuentra en Europa hace mes y medio, señaló que aún no se opera, que quien lo está viendo es el médico de Haaland y que con Fossati también, como Paolo, tiene una gran relación, que lo aconseja mucho”.

Lo cierto es que en el horizonte de Christian Cueva ahora mismo el fútbol es un tema secundario. Haciendo esfuerzos para recuperar a su familia, el crack de Perú está más alejado de las canchas profesionales como nunca antes. Teniendo contrato con Al Fateh hasta julio del 2025, su futuro, y continuidad, es incierta.

¿Qué lesión se hizo Christian Cueva jugando para Alianza Lima?

Christian Cueva padece una rotura de ligamento cruzado en la rodilla. Teniendo la lesión cuando era jugador de Alianza Lima, el padecimiento necesita ser operado y tras eso estaría por lo menos 10 meses en recuperación.

¿Cuánto pagará Alianza Lima por la operación de Christian Cueva?

Se estima que Christian Cueva se hará su operación a la rodilla en Estados Unidos. En ese caso, se divulgó un plan de costos que tendrá que asumir Alianza Lima y los cualles ascendenrían a 100 mil euros.