El presente de Christian Cueva es bastante complejo en todas las líneas, hace más de un año no juega un partido completo, salvo las pruebas que le entregó Jorge Fossati en la Copa América 2024. Desde ahí Aladino está lejos de poder ser una solución en cancha para cualquiera. Sin embargo, hay un club que lo estará contratando lo más pronto posible. Pensando siempre en lo que será su bienestar, y que responda en cancha como la estrella nacional que es.

¿Cuál es el último ampay de Christian Cueva?

Aladino sin salirnos de lo deportivo, sigue teniendo un problema constante que tiene que ver con el cuidado de las formas y su asunto personal. Christian Cueva esta vez fue visto por una usuaria de Twitter en Huanchaco, La Libertad, de fiesta en un jornal repleto de luces, cumbia, y algunas bebidas lejanas a las saludables. Quien publicó este hecho fue Mafer Laboriano, donde se puede ver al futbolista intentando esconderse de que fuera grabado.

Pero nada de eso terminó siendo realidad, porque todo se vio de principio a fin. Lo más llamativo es que se le pudo notar con un sobrepeso considerable, muy lejano de lo que se espera para un profesional de alto nivel. Y obviamente, en la caja de comentarios se llenaron de mensajes para el ex Alianza Lima en la temporada pasada. Donde las críticas predominan, mostrándose totalmente vulnerable el 10 de la gente.

“Dile que fichó por Cienciano, no por Cusqueña”. “Con el agua más rica del Perú, no podía faltar”. “Brenner estaba más flaco”. “Con esa skin hasta con pasamontañas se le reconoce”. “Lo bueno que se le ve con una botella de agua (?)”. “Ese con cuando no. Ya cayó en el alcoholismo pobre cueviña”. Es un poco de lo que se puede ver entre los usuarios de Twitter. Que claramente ya no lo toman como algo malo, si no, es un aspecto más cómico.

Christian Cueva captado por fanática de la cumbia. (Foto: Twitter).

¿Cuándo estará firmando Christian Cueva su contrato?

El volante peruano debe estar listo para poder trabajar muy pronto en el Papá de América, lo menciona una fuente de absoluta confianza: “De hecho, según informó el periodista de LÍBERO, Gustavo Peralta, se estima que HOY, martes 30 de julio, se concrete la firma de ‘Aladino’ con Cienciano para que el jugador comience a entrenar con el primer equipo y así esperar su ansioso debut en este Torneo Clausura 2024”.

Como se sabe todo lo que se habló en las últimas semanas, de supuestas ofertas para contratar a Christian Cueva desde el extranjero, terminan siendo algo gaseosas porque no avanzaron en ningún momento. Por eso, ante la urgencia de querer trabajar y recuperar su mejor momento, pensando siempre en la Selección Peruana. Aladino está tomando la oportunidad de competir en el campeón de Copa Sudamericana y la Recopa; Cienciano del Cusco.

¿Cuál es el precio en el mercado de Christian Cueva?

Christian Cueva está valorado en 500 mil euros según la información fidedigna de Transfermarkt. Contando con 32 años de edad, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Después de su paso por Alianza Lima, bastante mediocre, perdió peso dentro del mercado internacional. Aladino sabe que esta sería su última gran oportunidad en Cienciano del Cusco.