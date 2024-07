Una vez más le sonríe la vida al volante nacional tan cuestionado por todo el país. Christian Cueva puede decir que tiene una suerte grande, pero también un pasado que ciertamente lo ponderó al nivel de crack absoluto. El volante de la Selección Peruana ahora mismo tiene la oportunidad de demostrar su talento a nivel mundial. Gracias a una gestión muy cercana, del entorno de Jorge Fossati, que se deja la vida por La Blanquirroja.

El Diario Líbero adelanta a todos con la precisión de que el futuro del volante ex Alianza Lima está muy lejos del Perú por ahora: “El futuro de Christian Cueva se podría definir en las próximas horas. Cienciano y César Vallejo mostraron su deseo de incorporar a ‘Aladino’ para el Torneo Clausura 2024. Sin embargo, Líbero conoció que la intención del volante de la selección peruana es volver al exterior y pretendientes no le faltan”.

¿Qué equipos quieren fichar a Christian Cueva?

Añadiendo también el popular medio de comunicación la información que va por fuera, y se puede tomar como máxima referencia: “Kevin Pacheco contó que dos equipos del extranjero mostraron su interés por Christian Cueva. Uno de los clubes es Águilas Doradas de Colombia y el otro es OFI Creta de Grecia. Confían que ‘Aladino’ podrá recuperar su mejor versión y les ayudará a conseguir los objetivos trazados”.

De la misma manera, su redactor estrella también le dio más peso a lo que publicó el portal de noticias, sobre el caso de Christian Cueva: “Gustavo Peralta, periodista de Líbero, agregó que Águilas Doradas se contactó directamente con Cueva hace semanas. El conjunto colombiano no inició bien la segunda parte de la Liga Betplay, suman dos derrotas consecutivas, por ello, necesitan reforzar el plantel”.

Christian Cueva jugando con la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Entonces, nos damos cuenta de que Jorge Fossati está metido al ciento por ciento en esta operación. Es el principal interesado de que el enganche nacional esté nuevamente en su gran nivel: “Precisamente, el entrenador de la selección peruana señaló que ‘Aladino’ ya superó su lesión y necesita unirse a un club. El ‘Nonno’ no adelantó si Cueva estará en la lista de convocados para el reinicio de las Eliminatorias 2026”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

El entrenador de la Selección Peruana confesó que lo ve muy bien: “Hoy está sano y está en condiciones de sumarse a un plantel. Pusimos todo de nuestro lado y él también. Lo recuperamos para el fútbol peruano y no para Fossati. Él puso mucho de su parte. O sea, no quiero presentarlo a la sociedad de que antes cometía errores y hoy no los comete más. Lejos de arrepentirnos, de ayudarlo, estamos agradecidos de intentarlo, por lo menos”.

¿Cuánto cuesta Christian Cueva actualmente?

Christian Cueva está valorado en 500 mil euros según la información fidedigna de Transfermarkt. Contando con 32 años de edad, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Después de su paso por Alianza Lima, bastante mediocre, perdió peso dentro del mercado internacional. Aladino sabe que esta sería su última gran oportunidad en la César Vallejo.