Christian Cueva terminó su préstamo con Alianza Lima, está listo para poder ser operado de su lesión reciente, pero prefiere estar en otras condiciones. Lastimosamente, el jugador formado en la Universidad San Martín de Porres, se encuentra en un momento polémico por lo menos. Después de una situación incómoda para quienes lo quieren ver alejado del ruido y los problemas.

Según América Televisión, el día de ayer por la noche, estuvo jugando una pichanga Christian Cueva en su natal La Libertad. Cuando todavía cuenta con la lesión que no le permitió jugar la temporada pasada. Aladino fuera de preocuparse por ello, se mostró tranquilo en este evento. Y además, desobedeció lo que le pidió Jorge Fossati, el entrenador de la Selección Peruana.

El todavía futbolista del Al-Fateh de Arabia Saudita lesionado, sin operarse, y en un pésimo estado físico, jugó una pichanga con la peligrosidad de tener un recrudecimiento como tal. Pero al parecer eso no importa mucho al día de hoy, desde Trujillo se le ve cómodo con lo que está viviendo, mientras el tiempo pasa, y la vida no se detiene como muchos quisieran.

Jorge Fossati está en el ojo de la tormenta ahora mismo, porque como seleccionador avisó que Christian Cueva iba a estar en la VIDENA. En una charla con el propio América Televisión: “Si usted viene mañana lo vas a ver a Christian trabajando aquí. No queremos que pase un día más sin hacer nada. No queremos que aparte de la lesión en la rodilla, pierda la forma física”.

Lastimosamente, para él, Christian Cueva nunca llegó, se le vio en Trujillo jugando una pichanga, lesionado. Ese es el punto de quiebre para muchos, por lo que puede significar un antes y después en la historia de Aladino con La Selección Peruana de Fútbol. Porque Jorge Fossati no entra en cuentos dicen muchos, habrá que ver cómo maneja esta situación compleja.

Actualizando todo, ahora habló el nuevo seleccionador nacional sobre el tema Christian Cueva: “¿Qué cambia hasta que lo operen? A mí no me cambia nada que esté en una ‘pichanga’ o en una playa. El problema de él ojalá que fuera eso. Si es eso nada más, yo estaría feliz, pero lo que los médicos me dicen es que él tiene que ser operado sí o sí. No hay otra solución”.

Jorge Fossati sostuvo que no hay problemas con Christian Cueva ahora mismo, según expresa en sus últimas declaraciones: “Entonces, lo que me preocupa es que los médicos de la selección trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápida posible. Se hicieron contactos, por lo que él me dijo, para que sea en el exterior. Que tomen la mejor decisión para el futbolista. Cuanto más se demore la operación, más se va a demorar la recuperación”.