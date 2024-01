El León no siempre se portó bien con Alianza Lima, eso se conoce por la interna del fútbol profesional. Son informaciones difíciles de confirmar por los propios periodistas deportivos. Hasta que apareció Diego Rebagliati para poder dar un potente comentario al respecto. El panelista de Movistar Deportes en Al Ángulo señaló algo que recién pasó con el futbolista.

Diego Rebagliati destacó que la directiva de Alianza Lima se intentó juntar con Carlos Zambrano, pero no hubo respuesta desde el defensa: “Tengo entendido que Bonillo le pidió una reunión y no se concretó no porque Néstor no quisiera sino porque Zambrano entendía que estaba de vacaciones. Hay un montón de cosas que Carlos no ha hecho como para decir quiero estar en Alianza”.

Explicando también que Carlos Zambrano en Alianza Lima no se ha sentido cómodo desde que llegó. El ex Boca Juniors al día de hoy no se comportó como un profesional a carta cabal: “Hay una sensación de que él está bastante cansado del fútbol y todo lo que implica. Él ha sido muy profesional en su momento. Da la sensación de que ya no estaría dispuesto a eso. Ahora, las cosas pueden cambiar con los nuevos nombres para selección”.

Recordemos que en la temporada pasada tuvo una discusión con Hernán Barcos, aquella que recién se conoció en las últimas semanas. Horacio Zimmermann explicó: “En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga él mismo, Barcos. Yo no lo sé. El porqué, no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso hasta se llegaron a pechar”.

Ahí ya se puede ver un par de desplantes de Carlos Zambrano hacia Alianza Lima, a eso se le puede sumar también las lesiones constantes por poco cuidado. El sobrepeso que se pudo ver en algunos partidos, y el poco interés para poder trabajar en búsqueda de la excelencia grupal. Lastimosamente, eso no se puede ver jamás, y al día de hoy está completamente marginado el futbolista.

Recién Carlos Zambrano habló en su nueva faceta de panelista de Liga 1 MAX, contó su verdad sobre todo lo que se está hablando: “Siempre he estado en la selección (peruana), lo tengo claro. En cualquier momento, quizá en un par de semanas decidiré el futuro. Yo aún tengo contrato con Alianza Lima y tengo que resolver esos temas en casa. Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa, no me comentaron nada”.

Además, El León tuvo la versión de su lado, sobre su apartamiento de Alianza Lima. Cuando nadie le dio la cara para este momento duro en su vida: “Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos”.