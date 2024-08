Desde el momento en que se aseguró que jugaría en este gran club, la vida empezó a dar señales que no sería así. Christian Cueva traiciona.

Christian Cueva no cumple su palabra con Cienciano del Cusco y se marchará para Arabia Saudita

Confiar en un jugador que hace rato está con la cabeza en otro lado, resulta un poco complicado. En este caso, está pasando con Christian Cueva esa situación, nos damos cuenta de que Aladino está pendiente de cosas externas. No piensa en su carrera, y tampoco se puede confiar en su palabra, ahora te explicamos lo que estará pasando muy pronto. Donde hay un club que sufre los desniveles emotivos del volante de la Selección Peruana.

¿Qué es lo último en la vida de Christian Cueva?

El periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta apuntó que el futuro de Aladino no estaría en el club que casi lo presentó: “Christian Cueva no llega a un acuerdo con Cienciano porque está esperando hasta último momento una posibilidad en el extranjero. Hace unos días apareció una chance de la segunda de Arabia Saudita y esta posibilidad le gustaba. Sin embargo, hoy me comentan que le ha aparecido una opción para la Primera División de dicho país y es una muy real”.

Desde hace varias semanas se viene hablando del presente de Christian Cueva, quien habría tenido la oportunidad de poder avanzar en sus exigencias como tal. Teniendo al Papá de América como la principal opción, de cara a lo que se conoce como volver a jugar profesionalmente: “Si se llega a concretar, que es lo que más quiere el jugador, seguramente no se va a dar lo de Cienciano. De lo contrario, va a firmar por el club cusqueño”.

Sin embargo, parece estar muy lejos de esa situación por lo que cuenta el reconocido periodista del Diario Líbero. Todo lo mencionado por Gustavo Peralta se reflejaría en las siguientes horas, si se termina activando una oferta por el talentoso jugador ex Alianza Lima y Universidad San Martín de Porres. Ahora, quien sabe si se anima, sorprendiendo a todos en Cusco, llegando al acuerdo que todos esperan en este preciso momento. Podríamos verlo pronto por la señal de (Disney+).

¿Cuál es el motivo que aleja a Christian Cueva de Cienciano?

En un comunicado oficial se anunció la salida del técnico que lo pidió: “El profesor Óscar Ibáñez y su comando técnico no continuarán a cargo del primer equipo de nuestra institución. Agradecemos el trabajo desempeñado y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. En los próximos días se anunciará al nuevo comando técnico que liderará el plantel”. Dejando un saldo de 10 victorias, 10 empates y ocho derrotas en 28 cotejos completados.

¿Cuál es el último ampay de Christian Cueva?

Aladino sin salirnos de lo deportivo, sigue teniendo un problema constante que tiene que ver con el cuidado de las formas y su asunto personal. Christian Cueva esta vez fue visto por una usuaria de Twitter en Huanchaco, La Libertad, la semana pasada. De fiesta en un jornal repleto de luces, cumbia, y algunas bebidas lejanas a las saludables. Quien publicó este hecho fue Mafer Laboriano, donde se puede ver al futbolista intentando esconderse de que fuera grabado.

¿Cuál es el precio en el mercado de Christian Cueva?

Christian Cueva está valorado en 500 mil euros según la información fidedigna de Transfermarkt. Contando con 32 años de edad, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Después de su paso por Alianza Lima, bastante mediocre, perdió peso dentro del mercado internacional. Aladino sabe que esta sería su última gran oportunidad en Cienciano del Cusco.