Christian Cueva no deja en paz a Alianza Lima y realiza exigencia sumamente alucinante

¿Qué es de la vida presente de Christian Cueva? Es una pregunta que seguramente quienes lo quieren ver en el campo verde compitiendo se hacen. Aladino hoy está muy lejos del fútbol profesional porque debe realizar ciertos tipos de acciones antes de estar al cien por ciento en lo físico. Ahí entra a tallar Alianza Lima, por como se fue del equipo blanquiazul.

El abogado del futbolista nacional, habló con Infobae y disparó contra la directiva íntima: “Esto pasó en octubre. Nos hicieron esperar hasta el 30 de noviembre, porque tuvieron el tema de las finales y pasó lo de las luces, pero el hecho real es que no se ha operado, no tiene autorización, no tiene nada. El club tiene una obligación escrita”.

Todo lo que menciona el encargado legal de Christian Cueva, corresponde a la lesión que tuvo el futbolista a principios del año pasado. Aquel malestar que le impidió dar el ciento por ciento de su rendimiento al equipo de sus amores. Entonces, entendemos que hay un conflicto entre el jugador y la institución nacional, por no ponerse de acuerdo con lo que significa la fecha de su operación.

Julio García como representante principal de Cueva, también expone el malestar de su defendido. Aladino hoy por hoy estaría siendo perjudicado con el tiempo perdido, y por eso expone todas estas exigencias que están presentadas como algo común dentro del contrato firmado: “Él está preocupado. Pareciera que Christian no quiere operarse, pero él está insistiendo desde noviembre”.

¿Qué piensa Christian Cueva sobre Alianza Lima?

Finiquitando su entrevista con INFOBAE, con una afirmación bastante contundente: “En algún momento se pudo pensar en operar en Lima, pero los propios médicos dijeron que ‘para un deportista de élite como Christian, con 32 años, el problema no es la operación. si no lo que encuentras. Cualquier cosa que encuentres, va a ser más fácil para un profesional con experiencia”.

Como sabemos, Christian Cueva se lesionó jugando con Alianza Lima ante Atlético Grau, en el Torneo Apertura 2023. Desde ahí, en el primer trimestre del campeonato pasado, no pudo estar físicamente bien. Y ahora, convive con esa lesión, la cual debe solucionar muy pronto: “En el Perú, esta operación no es usual, mucho menos en un deportista de alta competencia”.

¿Cómo le fue a Christian Cueva la última temporada?

Recordemos que durante el 2023, previamente había sido presentado como el gran refuerzo en Alianza Lima. Sin embargo, Christian Cueva solo logró entregar una asistencia y cero goles. Todo esto entre Copa Libertadores y Liga 1, donde jugó 26 partidos aproximadamente. Un fracaso rotundo con todas sus letras.