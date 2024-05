Christian Cueva no tenía que patear penal ante Dinamarca y Jefferson Farfán dio al responsable

En los últimos capítulos de Enfocados, se dio una revelación fuerte sobre Christian Cueva y el penal fallado ante Dinamarca. El conductor principal y encargado de dar contenido al canal, Jefferson Farfán, confesó que la vida fue bastante injusta con El Cholito. Porque el país entero se tiró en su contra, pero el gran responsable no fue él, sino, otro jugador que tiene muchos más galones.

Christian Cueva aparece en la retina de todos los peruanos, por haber fallado el penal contra Dinamarca. La descripción que da Jefferson Farfán sobre este caso polémico, es bastante descriptiva, y obviamente entrega una versión diferente a la que todo el universo se imagina: “La situación fue muy clara y sencilla. A Cueva le hicieron el penal y obviamente en ese momento se sentía con confianza de patearlo y lo hizo”.

Jefferson Farfán reveló que tuvo una charla previa con Christian Cueva, demostrando que él era el responsable para hacerse cargo de este evento. La Foquita dejó a la gran mayoría sorprendida con esta afirmación: “Yo hablé con él en ese momento dentro del campo y decidió patear el penal. Gareca quería que yo lo pateara, pero como a Cueva le hicieron el penal, agarró la pelota y pateó”.

En este 2024 todos los partidos de los clubes peruanos o nuestros cracks en el exterior, y Liga 1 (desde el extranjero) los podrás ver por Star+. ¡Entérate mucho más!

Entonces, acá cambia mucho el concepto de quién fue el culpable principal de la eliminación de Perú en el Mundial Rusia 2018. Christian Cueva está lejos de ser, hoy por hoy, el gran responsable. El que debió patear y hacerse cargo, era Jefferson Farfán, lo cuenta directamente el 10 de la calle: “Así como la falló él, también puede fallarla yo o la pudo fallar cualquiera. Así fue como pasó, no hubo más que eso”.

Christian Cueva fallando penal contar Dinamarca. (Foto: IMAGO).

¿Christian Cueva qué dijo sobre su fallo?

El volante peruano, después de todo lo que pasó con esta situación, precisó lo que sintió en ese momento: “Estoy triste por el penal. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble. Estoy agradecido con las personas que me apoyan, pero también con los que me critican para darme cuenta de las cosas, pero sobre todo el apoyo de los compañeros”.

¿Christian Cueva sigue pensando en el penal?

Aladino también, destacó que al día de hoy está por encima de ese problema y no siente más dolor por esa situación vivida: “Casi siempre le pego a ese lado, pero se me fue para arriba. Erré y solo queda corregirme. Estuve triste. Es natural en un jugador que falla, pero salí luego de la mejor manera y creo que estuve bien. Ahora solo me queda levantar la cabeza y seguir”.

¿Qué es de la vida de Christian Cueva?

Hoy por hoy, Christian Cueva está ahora mismo esperando su oportunidad de tomar un nuevo reto. Anda lesionado después de una temporada triste de Alianza Lima, donde jugó poco, se metió en indisciplinas, entre otros aspectos. Ahora mismo, en la Selección Peruana está siendo tratado como un ídolo, entrenando, siendo cuidado por el profesor Jorge Fossati, entre otros detalles.