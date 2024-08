Cuando se trata de fútbol, el sendero del análisis es hasta entretenido porque termina dándonos perspectivas de cómo puede jugar un equipo, aun con problemas. Pero si esto va mucho más allá de la vida cotidiana, con denuncias del estilo que Christian Cueva acaba de ser acusado, es mucho más complicado. Muchos se han preguntado qué hará Cienciano del Cusco con esta situación legal, complicada, y a su vez, bastante peligrosa.

¿Christian Cueva estará jugando contra Alianza Lima?

Por parte del área deportiva, no habrá un apartado como tal, lo confirmó Cristian Díaz, flamante entrenador de Cienciano del Cusco, con charla con RPP Noticias. Donde comentó que estará en el siguiente partido: “Está planificado para que tenga minutos ante Alianza Lima. Llegó bien. Tuvo una muestra de compromiso. Dirigir a un jugador como Christian Cueva es una misión importante como entrenador. Estuve de acuerdo en que me gustaba la idea de contar con Cueva”.

Para el entrenador principal de Cienciano del Cusco, todo lo que pasó en las últimas horas debe tomarse con calma. Por eso, prefiere hablar solamente de fútbol, y de lo que le puede entregar en cancha Aladino al cuadro imperial. La idea es que tenga minutos contra Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute: “La idea primaria que tenemos como club es ayudar a Cristian Cueva. Ojalá tengamos la capacidad para que vuelva a jugar y bien en la selección”.

Siguiendo por esa línea, Cristian Díaz, habló en líneas generales sobre lo que encontró en el Papá de América: “Somos un equipo en reconstrucción. Llevamos dos semanas de trabajo. Poco tiempo para hacer un análisis profundo. Lo bueno es que nos ha tocado ganar. El partido con Alianza no tiene nada en especial. Estoy contento de estar en Cienciano y en Perú. Era algo que me hacía ilusión. No hemos tenido mucho tiempo de preparación para el partido con Alianza. Si logramos la victoria, la repercusión es muy grande, pero no será fácil”. Entonces, lo veremos a Aladino por la señal de (Disney+), sin ningún problema, por ahora.

¿Qué dice Cienciano con respecto al posible caso de violencia de género?

Edy Cuellar, dirigente del Cienciano, mencionó hace unos minutos en RPP Noticias, una posición bastante polémica en líneas generales. Sabiendo que todo el aparato mediático estará moviéndose mientras aparecen más pruebas en contra de su flamante contratación, presentada recién el día de hoy ante los medios de comunicación: “Mientras duren las investigaciones, él tiene que jugar por contrato. Ojalá no sea grave”.

Christian Cueva presentado en Cienciano del Cusco. (Foto: Cienciano).

Christian Cueva seguramente estará unos minutos en cancha de Alianza Lima esta fecha de Liga 1. Donde los blanquiazules serán locales como siempre en el Barrio de Matute. La idea es que juegue, demuestre para qué está hecho, y demás aspectos generales. Según reportes internos desde Cienciano del Cusco, el jugador está en buenas condiciones ahora mismo. Por ello, no hay dudas del entrenador Cristian Díaz en contar con él y su talento en bien del Papá de América.

¿Por qué están denunciando a Christian Cueva?

La esposa de Christian Cueva se presentó en el programa América Hoy, donde anunció que estaría pasando a denunciar al jugador de la Selección Peruana. Por los siguientes motivos: “Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubrí la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.