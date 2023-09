Christian Cueva no renovó con Alianza Lima: situación se complicó en las últimas horas y peruano volvería a Al Fateh

Christian Cueva encendió todas las alarmas en Alianza Lima: el volante todavía no renueva su contrato y volvería a Al Fateh de no cambiar la situación en las próximas horas. Teniendo todo arreglado para continuar en la Liga 1, el cuadro íntimo y ‘Aladino’ no llegaron a un acuerdo y de hecho se complicaron las negociaciones.

Así informó el periodista Kevin Pacheco de RPP Deportes. Comunicando la noticia en su cuenta de Twitter, el hombre de prensa reveló todos los detalles de la truncada negociación entre Christian Cueva y Alianza Lima.

Kevin Pacheco en RPP Deportes: “Alianza Lima y Christian Cueva no han llegado todavía a un acuerdo para la renovación de su contrato. Negociaciones que venían avanzadas no se concretaron en firma, como se tenía establecido para ayer en la noche. Por lo contrario, se complicaron”.

Con este nuevo panorama, técnicamente venció la cesión entre Christian Cueva y Alianza Lima, la cual caducaba el jueves 31 de agosto. Ahora, Kevin Pacheco explicó que existe un periodo de gracia para continuar negociando, pero tendrán que cerrar pronto.

“Si bien, Alianza Lima tiene plazo todavía para poder cerrar el vínculo por el período FIFA, futbolista de forma contractual vuelve por ahora a estar bajo las órdenes de Al Fateh. Gerencia deportiva de Alianza buscará una nueva reunión”.

Lo cierto es que por ahora Christian Cueva está con la Selección Peruana entrenando para las Eliminatorias. ‘Aladino’ tiene su cabeza en la ‘Bicolor’, en los cotejos ante Paraguay el jueves 7 y Brasil el martes 12, ambos en septiembre.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Academia Cantolao por el Torneo Clausura?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día sábado 09 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura y enfrentará a Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. Academia Cantolao por la Liga 1 Perú 2023?

Alianza Lima se enfrentará a Academia Cantolao por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.