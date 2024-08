Las determinaciones en la vida son aquellos fundamentos bases que sirven muchas veces para empezar desde cero. En este caso, cuando se trata de la Selección Peruana, no exageramos si decimos que Jorge Fossati está intentando hacer algo así. Con nombres nuevos, y dejando de lado el pasado de jugadores que hoy están muy lejos de la competencia. El Nonno habló en conferencia de prensa, tocando temas complicados de verdad.

¿Qué piensa Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

Uno de ellos fue el caso de Aladino, quien ahora mismo está apartado de la vida profesional por asuntos legales, después de los escándalos familiares ya conocidos. Sobre esto conversó Jorge Fossati: “El tema de Christian (Cueva) de los últimos días, me preocupó la parte humana y, con respecto a eso, solo puedo decir que rezo para que Christian y su señora terminen este episodio en paz, juntos o separados, como para que la familia esté protegida”.

De la misma manera, el entrenador de la Selección Peruana, no le cerró la puerta ni le escondió la mano al volante nacional. A quien le tiene una afinidad bastante personal por lo que se puede notar: “No soy de los que me pongo a señalar a nadie, en casos como este, donde está actuando la justicia. Es de mi deseo en este momento que esa situación quede debidamente resuelta para el bien de Christian, su señora y su familia”.

¿Christian Cueva volverá a la Selección Peruana?

Jorge Fossati de esa manera, explicó que buscará recuperar en algún momento a Christian Cueva. Para verlo al servicio de lo que necesita hoy por hoy la Selección Peruana, pero cuando esté con todos los asuntos culminados para bien: “Espero que solucione su situación personal que no le permite concentrarse en el campo. Una vez resuelto, sigo creyendo que Christian Cueva puede recuperar su nivel y llegar a ser el jugador que fue en algún momento”.

¿Paolo Guerrero puede regresar pronto a la Selección Peruana?

Bajo la misma línea, pero haciendo un importante detallado. Jorge Fossati habló sobre el ahora exjugador de la Universidad César Vallejo, quien no fue convocado: “Lo de Paolo Guerrero es diferente, todo este lío de negociaciones primero, tuvo que apelar a un tribunal y esto recién se conoció en las últimas horas. No he hablado con él este fin de semana, pero lo que ví por ahí es que determinaron que queda libre”.

Jorge Fossati en Copa América de Estados Unidos. (Foto: Twitter).

Para El Nonno, tener cerca a Paolo Guerrero es un motivo de mejora en la Selección Peruana. Pero dependerá de él y sus decisiones a corto plazo, para volver al equipo de todos, si rinde como muchos esperan: “Ahora falta el otro paso que sea que tenga equipo, pero yo no tengo idea. Hace una semana me dijo que tenía una posibilidad del exterior, no sé cómo estará esas cosas y es la única preocupación que puedo tener por él, ojalá vuelva lo más rápido posible”.

Con esto nos damos cuenta de que las puertas de la Selección Peruana no están cerradas para nadie. Eso sí, los jugadores mencionados ya saben lo que tienen que hacer ahora mismo si quieren ser llamados próximamente. Tanto Christian Cueva, como Paolo Guerrero son elementos valorados por Jorge Fossati. Ya tienen la hoja de ruta que deben cumplir, para poder seguir siendo considerados como futbolistas provechosos.