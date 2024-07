El fichaje estrella de Universitario de Deportes se cansó de no jugar. Por eso, Christofer Gonzáles definió su futuro en el cuadro crema.

Christofer Gonzáles definió todo sobre su futuro: Luego de no jugar en Universitario de Deportes

Llegar como el gran refuerzo en el año más importante en la historia de Universitario de Deportes, podría ser la presión más grande de todas. Los cremas invirtieron fuerte para traer a Canchita, pero hasta el momento, la respuesta de Christofer Gonzáles ha sido nula en el campo de juego. No entregó goles ni asistencias en Liga 1 o Copa Libertadores 2024, siendo uno de los nombres que más despertó ilusiones en el hincha merengue, pero no pasó de eso.

¿Qué decisión tomó ahora Christofer Gonzáles?

La información sobre su futuro inmediato apareció desde un medio de comunicación tradicional. Donde exponen lo que podría pasar con el ex Sporting Cristal: “Precisamente, el popular ‘Canchita’ no ha sido considerado por el técnico argentino en el arranque del Torneo Clausura 2024. LÍBERO pudo conocer que no se trata de una lesión o un tema contractual, sino una decisión netamente técnica que pone como ausente al futbolista”.

La idea es que Canchita se ponga a las órdenes del primer equipo lo más pronto posible, después del empate de la “U” en provincia. Mientras tanto, no se complica la vida y anda bastante relajado: “Ante este panorama, Christofer Gonzáles tomó una severa decisión tras no viajar con el equipo a Piura. Se sabe que el equipo llegó con anticipación al norte del país, para así quedar concentrado de cara a los 90 minutos ante Atlético Grau”.

Christofer Gonzáles se encuentra trabajando en soledad, a la espera de tener minutos oficiales con Universitario de Deportes, si así lo siente su entrenador; Fabián Bustos: “‘Canchita’ no estuvo con el plantel, por lo que en redes sociales sorprendió con su decisión ante el no llamado de Fabián Bustos. Y es que se le vio al volante nacional en casa con sus mascotas y, por la tarde, salió a correr al pentagonito de San Borja”.

Christofer Gonzáles jugando en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

Tal cual expone el Diario Líbero, hay una paz y cero preocupaciones del jugador nacional, porque siente que pronto le llegará su momento: “El jugador crema toma con calma esta decisión del comando técnico y sigue enfocado en mejorar su performance para próximos llamados. Aún no se sabe si Bustos lo citará para el clásico contra Alianza Lima que se disputará el viernes 26 de julio en el Estadio Monumental U Marathon”. ¿Lo seguiremos viendo en Liga 1? Para saber si sintonizamos (Disney+) en sus posibles participaciones.

¿Cuánto gana Canchita Gonzáles en Universitario de Deportes?

Christofer Gonzáles gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente según cuentan fuentes cercanas a la “U”. Llegando como el fichaje estrella para el Centenario Crema, el volante actualmente sufre las decisiones técnicas de Fabián Bustos, quien prometió recuperarlo muy pronto. Pero mientras eso, pase, debe trabajar dejando todo en los entrenamientos semanales.

¿Hasta cuándo tiene contrato Canchita Gonzáles en Universitario de Deportes?

Christofer Gonzáles tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según Transfermarkt. Ganando alrededor de 25 mil dólares mensuales, el volante se llevará alrededor de 900 mil dólares por las tres temporadas. Siendo uno de los mejores pagados del plantel merengue, y obviamente, considerado como referente absoluto, por su paso por la Selección Peruana en épocas pasadas, cuando el técnico era Ricardo Gareca.