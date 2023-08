Era de esperarse oír tantas entrevistas de una leyenda como el gran Claudio Pizarro, quien después de pasar al retiro, se toma su tiempo para explicar cosas al detalle de su carrera. El ex Selección Peruana y equipos del más alto renombre anda dejando buenos conceptos.

Recientemente, charló con Movistar Deportes, donde contó un aspecto muy importante para él. Eligió a los 3 mejores jugadores con quienes compartió. Muchos imaginarán que se trataría de Lionel Messi, a quien enfrentó en muchas oportunidades. O el mismo Cristiano Ronaldo en noches de UEFA Champions League.

Pero fue bastante honesto Pizarrinha, con una sorpresiva afirmación: “Y si no, se le encontrará algún puesto (sobre la posible competencia con Robben y Ribery en Bayern). Jefferson es uno de los jugadores más grandes que he visto. Está en mi top tres del fútbol mundial”.

También, aprovechó el tiempo para contar su historia junto a Juan Reynoso: “No hubo mucha conexión, pero me acuerdo perfectamente que cuando yo iba a la selección, era una de las personas que me daba la bienvenida. Yo lo he tenido como capitán. No mucho tiempo, pero lo tuve como capitán. Un jugador muy profesional”.

Hoy en su etapa de Seleccionador Nacional, le da la derecha por su trabajo reciente: “He escuchado de muchas personas que -al principio- era un entrenador un poco complicado, porque era muy metódico, muy duro en algunas ocasiones, pero pasa mucho con muchos entrenadores. Y cuando van adquiriendo experiencia, van tomando otros puntos de vista y viendo otras cosas que son importantes a la hora de ser entrenador”.

También, reveló que se reunió con Juan Reynoso, interiorizando un poco más: “Hace poco he estado con él. Lo he visto en Europa. Él fue para ver un partido de la Champions League, Bayern contra el Manchester City. Me junté con él. Fuimos a cenar, a conversar un poco de fútbol y la pasamos muy bien”.

