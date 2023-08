Ilkay Gundogan puede ser ex Barcelona este domingo

Alarmas más que prendidas por un Camp Nou de Barcelona que desde esta noche dejará de ser oficialmente y a corto plazo la casa del conjunto culé. Diversos medios informan sobre los riesgos de la entidad de cada al inicio de la temporada e igualmente sobre el futuro de un Ilkay Gundogan que sí, puede bajo este contexto dejar de ser blaugrana el día domingo. Se corre contra el tiempo.

Fichado a coste cero desde un Manchester City con el que ganó todo desde el pasado mes de enero, la figura del internacional alemán se hace clave en una campaña donde no se contará con la presencia de Sergio Busquets y donde igualmente habrá recambios en todas las filas. Eso sí, los daños del pasado amenazan con dejar al conjunto culé atado de manos de cara al 14 de agosto.

Para nadie es un secreto que se han vivido mejor épocas a nivel económico en Can Barça. Las crisis generadas por la gestión Bartomeu no dejarán de golpear a corto plazo y si ya hay indicios de recuperación en este sentido, todo se encuentra atado con alambres. Gundogan no es la excepción. Hay un margen de cinco días para evitar una autentica debacle.

Riesgo de fuga a coste cero

“Gundogan tiene una cláusula en su contrato de que sino le inscriben ante LaLiga antes del sábado puede quedar agente libre…La situación es esperpéntica, Gundogan se puede marchar a otro equipo de manera gratuita este domingo”, información de AS confirmaba por otros medios como Sport. Ilkay será el dueño de su ficha si se mantiene su actual estatus para el inicio del certamen.

¿Es el único que a día a de hoy no puede jugar LaLiga? No, también se encuentran dentro de esta ecuación nombres como Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde, Iñaki Peña, Oriol Romeu, Iñigo Martínez, Abde y Fermín López. Barcelona entra en una carrera contra el tiempo donde antes de jugar con Getafe en Madrid, todo pasa por poder garantizar la ficha de dichos nombres ante la patronal. Xavi. al tanto de todo.

El margen salarial de la entidad es lo que impide dichas inscripciones, así como la clave para desbloquear todo. AS informa que la marcha de Dembelé será de gran ayuda en este sentido, así como que en caso de querer marcharse el domingo libre, Gundogan podrá poner rumbo a nuevos destinos sin ningún tipo de problemas. Iñigo Martínez también ostenta dicha cláusula en su contrato.