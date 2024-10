Es importante ahora mismo precisar algo que posiblemente haya pasado desapercibido de manera increíble. En la prensa nacional hasta ahora no se ha tocado este tema, sobre un regreso a la Selección Peruana, pero acá lo mencionamos sin problema alguno. Vamos a anunciar lo que será, posiblemente, una de las decisiones más fuertes del ambiente local. Porque se trata de una vuelta polémica por como se fue, y por lo que podría dar ahora mismo en el equipo de todos.

¿Qué jugador volverá a la Selección Peruana?

En el programa donde hacen dupla Michael Succar y su compañero, Mauricio Loret de Mola. El primero contó: “Confirmamos que, si no pasa nada extraño, según lo que nos apuntan, André Carrillo va a volver a la lista de la selección peruana para el mes de noviembre”, aclaró el comunicador en su programa de YouTube. Asimismo, Michael Succar, su compañero de trabajo, resaltó su nivel en el mediocampo: “Ya había estado reservado. Fossati explicó que esperaba que tenga minutos. Ante Athletico Paranaense fue su mejor partido desde que llegó a Corinthians. Fue muy celebrado por la hinchada y por eso generó la repercusión. Muchos de los pases de Carrillo son viniendo de atrás y son pases de progresión”.

¿Por qué regresará André Carrillo a la Selección Peruana?

De la misma manera, siguiendo esa secuela informativa. El periodista de Movistar Deportes, menciona que habrá una explicación base en la Selección Peruana, para poder justificar el regreso de André Carrillo a La Blanquirroja en la siguiente Fecha FIFA. Un aspecto hasta estadístico, para muchos entendidos: “Lo de los duelos ganados es clave porque con la selección peruana no tendrá tanto desborde. En Corinthians se está acostumbrando a tener ese sacrificio que va a necesitar Perú en esa posición”.

Mauricio Loret de Mola entrega una opinión por su lado: “Yo no lo veo jugando en otra posición. Además, viendo este esquema, no lo veo jugando de Advíncula o de segundo delantero. Lo veo jugando más metido, siendo un jugador que distribuya y pueda romper hacia adelante. Cuando un jugador tiene pase y conducción, creo que puede ser importante para cualquier mediocampo. Y ni qué hablar del mediocampo de Perú. En este caso, creo que puede adaptarse fácil y puede ser líder de la volante si él quiere. Esto me genera una buena sensación porque creo que varios lo estábamos esperando”.

Jorge Fossati en un entrenamiento de la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Qué motivos justifican el regreso de André Carrillo?

El conductor del espacio periodístico que sale por su canal de YouTube, detalla que si no pasa nada extraño, será llamado a la Selección Peruana, y no existe al día de hoy alguien con su nivel para poder pelearlo siquiera. Sabiendo que La Culebra tiene mucha jerarquía, y le dio bastante, en su momento a La Blanquirroja: “Algo te tiene que mover que ante Argentina otros jueguen por encima de él. No tengo miedo en decirlo. El mejor André Carrillo es mejor que todos los jugadores de la selección peruana. Aplicado y metido… sin dudas”.