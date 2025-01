Con una realidad completamente chequeada, porque pasó recientemente y fue una locura dentro del fútbol peruano. Juan Pablo Freytes fue vendido por Alianza Lima al Fluminense de Brasil en una operación que se concretó en diciembre de 2024. El monto rondaba según algunas fuentes, los 3.3 millones de dólares (R$ 20,4 millones en la cotización de la época). Algunas fuentes mencionan cifras entre 2.3 y 3 millones de dólares. Pero yendo más a fondo, nos damos cuenta de que lo segundo era lo más cercano, según recoge los datos el portal internacional Transfermarkt.

Bajo esa perspectiva, automáticamente aparecieron los famosos listados de jugadores más caros, vendidos hacia el extranjero, desde el fútbol peruano. Ahí se pueden ver diversos nombres, los cuales seguramente son más que interesantes, porque nos dan luces de que la Liga 1, cuando puede, vende bien. Dejando un dinero más que importante para los clubes que ejecutan esa famosa transacción. En este caso, veremos la lista completa de jugadores, que han emigrado, dejando números millonarios a los clubes donde pertenecieron anteriormente.

El lista de ventas más caras del fútbol peruano al extranjero:

1 Kluiverth Aguilar: de Alianza Lima al City Group: $2.8 millones.

2 Juan Pablo Freytes: de Alianza Lima al Fluminense (Brasil): $2.3 millones.

3 Ignácio Da Silva: de Sporting Cristal a Fluminense (Brasil): $2.1 millones.

4 Kevin Serna: de Alianza Lima a Fluminense (Brasil): $1.7 millones.

5 Wilmer Aguirre: de Alianza Lima a San Luis (México): $1.6 millones.

6 Joao Grimaldo: de Sporting Cristal a Partizan Belgrado (Serbia): $1.5 millones.

7 Claudio Pizarro: de Alianza Lima a Werder Bremen (Alemania): $1.5 millones.

8 Jefferson Farfán: de Alianza Lima a PSV Eindhoven (Países Bajos): $1.5 millones.

9 Yordy Reyna: de Alianza Lima a Red Bull Salzburg (Austria): $1.5 millones.

10 Carlos Ascues: de FBC Melgar a Wolfsburgo (Alemania): $1.5 millones.

¿Hay otros jugadores vendidos del fútbol peruano?

Dos ventas que quedan por fuera, por no conocer al ciento por ciento sus montos, son las de: Ake Loba de la San Martín cuando fue fichado por el Querétaro. Quien habría desembolsado un promedio de 8 millones de dólares. Mientras que, el otro nombre es el de Piero Quispe, quien habría salido a los Pumas de México por un monto mayor, en teoría, a los 2 millones de dólares. Esa situación no ha sido definida al ciento por ciento, por eso no se toca como una verdad absoluta. Queda pendiente a investigar un poco más seguramente, para añadirlo en la lista de ventas más importantes.

Juan Pablo Freytes en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Cómo cambió el mercado internacional?

Para cerrar con broche de oro, vemos cómo la vida ha cambiado con el paso del tiempo. Donde antes existían nombres de cracks absolutos, como Jefferson Farfán o Claudio Pizarro, al día de hoy. Donde futbolistas más terrenales terminan valiendo mucho más que estos referentes del fútbol peruano. Es normal, porque la globalización nos lleva por esos senderos, donde la moneda cada vez tiene un valor más corto. Pero es así, el mercado internacional, se mueve a ese ritmo, y solo queda entender, respetarlo, y hacerse fuerte para seguir vendiendo en favor del deporte rey en nuestro país.

