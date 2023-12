La máxima autoridad dentro del fútbol mundial en un grupo de trabajo deportivo, es el director técnico, sin duda alguna. Son pocos los casos donde un futbolista le contesta de forma desprolija a su entrenador. Esto pasó hace algunos años en la Selección Peruana, cuando Ricardo Gareca todavía estaba siendo el gestor del grupo que calificó a la cita principal de Rusia 2018.

El protagonista junto al Tigre fue Sergio Peña, quien contó detalles del mano a mano que tuvo con Ricardo Gareca, previo a ser desconvocado de ese magno evento, en La Lengua de Jesús Alzamora: “No sé si fue justo o no, pero me lo esperaba. Fue un baldazo de agua fría. No me veía de ninguna forma fuera de la lista. Fue un momento bastante duro. Sentía que no era yo quien iba a salir y terminé siendo yo”.

Para el enganche ex Alianza Lima y Universidad San Martín, fue un golpe durísimo. Sin embargo, sirvió para entender aspectos esenciales de la vida misma en el fútbol internacional: “De todo este momento lo que más valoré fue que fue él quien me lo dijo. No lo hizo en un lugar público, tampoco en una charla grupal. Fue a mi habitación, tocó la puerta, se sentó y me lo comunicó”.

Acá entra el clímax principal entre Sergio Peña y el profesor Ricardo Gareca: “Apenas entró, le dije ‘ya sé a lo que has venido’. Me dijo ‘mira, no cuento contigo por tal y tal motivo’. Yo le respondí que no me dé más explicaciones, ‘simplemente no cuentas conmigo y listo. Me preguntó si estaba enfadado y le dije ‘lo único que quiero ahora es que me dejes solo y te vayas’. A partir de ahí no lo vi más hasta que me volvió a convocar”.

Termina siendo bastante llamativo como revela este tipo de acciones, con la tranquilidad del caso, y la naturalidad de un adulto. Aunque, la gente no está conforme con lo dicho por Sergio Peña en las últimas semanas. Porque a esta revelación, se le suman ciertas declaraciones hacia el momento de Oliver Sonne en la Selección Peruana. Volviéndose viral por el estilo del relato mencionado.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre el presente de Oliver Sonne?

Anteriormente, en el programa Entre Ceja y Ceja, el enganche del Malmo mencionó: “Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”. Siendo objetivo de críticas absolutas, porque se estaba metiendo contra el nuevo convocado, quien tiene hoy el respeto de toda la hinchada nacional.

Luego intentó bajarle un poco la carga a sus dichos, con una precisión: “No pienso que esté mal, pero si pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo (Corzo), como Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros”. Pero el daño estaba hecho. Ahora, Sergio Peña, otra vez será viral seguramente.