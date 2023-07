Universitario de Deportes cayó por 1-0 contra Corinthians por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. El cuadro brasileño jugó con un equipo lleno de alternativas y aun así no tuvo problemas en vencer a los cremas.

No obstante, una situación complicada viven los merengues, es que luego de perder ante los brasileños, su preparador físico Sebastián Avelino ha sido acusado por racismo y debido a eso, ha sido detenido por las autoridades de ese país.

Sumado a estas noticias, el entrenador del cuadro brasileño Vanderlei Luxemburgo pidió que el partido ante los merengues se juegue en una cancha neutral, debido al síndrome de Guillain-Barré que viene apareciendo en nuestro país.

“Es un país hermano, he estado en Perú, en Lima, es muy lindo ir allá. Pero independientemente del país, un brote es un brote, una pandemia es una pandemia. El Gobierno decretó un brote y esto hay que respetarlo. No somos conejillos de Indias”.

“Los profesionales de la prensa ya no van allí y ¿Quién se hará cargo de nosotros? ¿Y si nos contaminamos? Hay un decreto federal del Ministerio de Salud, que dice que hay un brote. Eso hay que respetarlo”, comentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de nuestro país informó que no existirán contagios debido a que esta enfermedad no se transmite en persona a persona y que el Perú no es un foco de contagio.

“El Síndrome de Guillain-Barré no se transmite de persona a persona y el Perú no es un foco de contagio de esta enfermedad. Recomendamos a los jugadores del Corinthians el correcto lavado de manos, consumir agua segura y los alimentos bien cocidos”, publicaron.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario contra Corinthians?

Universitario de Deportes recibirá a Corinthians, el martes 18 de julio, a las 19:30 hrs. (hora peruana), por la vuelta de Copa Sudamericana.