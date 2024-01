Alianza Lima ya es parte de su pasado, ahora está enfocado en hacer las cosas bien con su nuevo equipo de cara a esta temporada 2024. Donde los retos serán mayores, porque el equipo de la César Vallejo parece que aspirará alto, con las recientes contrataciones que ha realizado. Donde está su nombre como una de las principales figuras: Cristian Benavente.

El Chaval llegó a la capital peruana, donde habló con la prensa local. El medio que lo agarró, como se dice, en exclusiva en el Aeropuerto Jorge Chávez fue el Diario Depor, donde apuntó fuerte sobre su salida de Alianza Lima: “En redes sociales se dicen muchas cosas que no son verdad. No es cierto el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera”.

Para Cristian Benavente se habló demasiado sobre su presente y salida de Alianza Lima. Por eso, como última medida, explicó el motivo de su salida: “Por respeto estaba esperando al club hasta el último momento porque estoy ya recuperado, listo para entrenar y sumarme a la temporada. No hay nada en lo económico, de esas cosas que se hablan en redes sociales, que 9 de cada 10 son mentiras y me quedo corto”.

Ahora, acá está el tema más importante como tal para titular el artículo de nuestro artículo: “Yo tenía una obligación moral de esperar al club hasta el último momento porque con el club es con el que me recuperé. Por agradecimiento, tenía que esperar hasta el último momento. Mi intención estaba ahí, después no hubo un acuerdo, no hay ningún problema, así es el fútbol y yo necesitaba ir a donde me quisieran, donde confiaran en mí”.

¿Alianza Lima maltrató a Cristian Benavente?

El asunto final es bastante llamativo, donde expone algo de incomodidad por cómo se manejó hasta último momento su nombre en Alianza Lima. Ahora, con este reto, Cristian Benavente quiere demostrar lo bien que está, y los hinchas del fútbol peruano podrán disfrutar de su talento al ciento por ciento. El Chaval sabe que con la César Vallejo tiene chances de pelear el titularato y cosas grandes en Liga 1.

¿Por qué eligió Cristian Benavente al cuadro poeta?

La directiva de la Universidad César Vallejo siempre fue cercana con el jugador nacido en España, era un deseo hasta cuando estaba lesionado con camiseta de Alianza Lima. Ese tipo de gestos suman mucho en los profesionales, quienes se dan por satisfechos con los actos protocolares de este sentido. Ahora solo queda romperla toda con El Poeta de Trujillo.

¿Cuál es el valor actual de Cristian Benavente?

Según el valor del mercado actual, por la información de Transfermarkt. Cristian Benavente está tazado en 400 mil euros aproximadamente, y su pico más alto fue en diciembre del 2018, cuando llegó a valor 5 millones y medio de euros. El Chaval ahora buscará regresar a esos picos altos, con goles, magia, y ese juego característico visto en sus años mozos.