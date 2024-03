El Chaval es uno de los jugadores con más carisma del fútbol peruano, querido por la mayoría de hinchas, quienes esperan verlo bien siempre. En este caso, Cristian Benavente recién tuvo algunos minutos, y esperar estar pronto con más rodaje. Con goles, asistencias, junto a un rendimiento sostenido va a tener más chances de ser llamado, lo tiene bastante presente.

Ahora, lo importante para él será, siempre su predisposición lo contó en una entrevista para L1 Radio desde Trujillo: “Fossati es un gran entrenador, el año pasado lo demostró ganando el título, no tiene que demostrar nada, es un gran entrenador para la Bicolor. La selección siempre va a estar ahí, es una ilusión. Este año es importante ganar continuidad y minutos”.

También tocó el tema del capitán de la Selección Peruana, a quien conoce bien por épocas pasadas. Se lo respondió con amabilidad a Gustavo Peralta, el actual delantero de la Universidad César Vallejo: “Paolo Guerrero es un jugador que representa al Perú entero y es una suerte tenerlo aquí. Es un partido importante (ante Sport Huancayo) para el club, sabemos lo que jugamos y vamos a salir con todo”.

Recordemos que Alianza Lima lo esperó la temporada pasada hasta su recuperación, el futbolista quiso continuar en tienda íntima, pero lejos de que eso suceda, fue casi obligado a cambiar de aires. La César Vallejo en Trujillo le extendió la mano, entendió su situación y ahora espera por el más alto nivel del profesional formado en el Real Madrid de España.

Cuando recién llegó a tierras peruanas desde Europa, El Chaval mencionó su felicidad por este reto gigantesco en su presente: “El grupo se siente bien y muestra de ello es que ayer se hizo un buen partido. Para mí poder jugar es importantísimo, me siento feliz de poder volver al campo y estoy contento”. Posterior a su firma de contrato con la Universidad César Vallejo.

¿Qué piensa Cristian Benavente sobre Alianza Lima ahora?

El Chaval, fuera de las molestias que pudo significar su salida del ambiente victoriano, siempre se mostró muy respetuoso. Pues dejó una marca emotiva muy grande en lo personal, menciona: “Estoy contento de poder volver a ver a gente que conozco, es un club que me trató bien, siempre contento de volver a un sitio en el que estuve feliz”.

¿Cristian Benavente quiso quedarse en Alianza Lima?

Es más, lo explicó antes de que termine el año 2023, cuando todavía estaba viendo su vuelta a la competencia: “Quiero quedarme más tiempo en Alianza Lima. Siento que la gente me quiere. Mi operación no fue sencilla, no podía hacer nada solo, ni bañarme. Quiero recuperarme bien. Sé que si vuelvo a mi mejor nivel puedo tener una oportunidad en la Selección Peruana”.