La Selección de Perú no lleva el mejor andar en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a haber obtenido su primer triunfo en esta doble fecha frente a Uruguaycomo local, los dirigidos por Jorge Fossati siguen por ahora fuera de los puestos de clasificación y también del repechaje, incluso cuando los cupos para Sudamerica se incrementaron a 6 y medio en esta edición.

Por eso, si bien aún se lleva disputada la mitad de la clasificación y restan muchos puntos en disputa, hay quienes ya empiezan a aventurar con cuántas unidades necesita Perú para soñar con jugar el sexto Mundial de su historia. Y las cuentas no están fáciles.

Perú sueña con el Mundial 2026 (Getty)

Si bien no hay una cantidad estipulada para meterse al menos entre los 7 primeros puestos, basta con comparar cuántos puntos hizo Perú en las últimas Eliminatorias para comparar y seguir soñando.

Sin ir más lejos, el único Mundial que disputó Perú con este formato de Eliminatorias fue el de Rusia 2018, de la mano de Ricardo Gareca. Allí, la Selección sumó 26 puntos y por diferencia de gol terminó en el quinto puesto, lo que la llevó a disputar el repechaje ante Nueva Zelanda donde terminó sellando su clasificación.

Pero claro, ahora los clasificados son los primeros 6 y el 7° estaría jugando el repechaje, por lo que las chances se amplían. Para quedar en el 7° puesto, los puntos necesarios en los últimos Mundiales fueron:

Corea Japón 2002: 18 puntos

Alemania 2006: 22 puntos

Sudáfrica 2010: 23 puntos

Brasil 2014: 15 puntos

Rusia 2018: 24 puntos

Qatar 2022: 19 puntos

Con 24 puntos aún por disputar al término de esta doble fecha, matemáticamente las chances están intactas y la Selección de Perú está más viva que nunca en su ilusión.

Solo quedará mejorar, apostar a la fuerte localía y rescatar unidades de visitante para mantener vivo ese sueño de volver a disputar una Copa del Mundo.

Así está la tabla de las Eliminatorias:

Las fechas que le quedan a Perú en las Eliminatorias:

11° fecha: Perú vs. Chile

12° fecha: Argentina vs. Perú

13° fecha: Perú vs. Bolivia

14° fecha: Venezuela vs. Perú

15° fecha: Colombia vs. Perú

16° fecha: Perú vs. Ecuador

17° fecha: Uruguay vs. Perú

18° fecha: Perú vs. Paraguay