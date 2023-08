Todo tiene su final, nada dura para siempre. Debe ser la canción con más reproducciones dentro del universo Alianza Lima. Por lo menos, en la plana que hasta hace poco tomaba decisiones en todos los ámbitos. El Fondo Blanquiazul no continuará como antes. Ahora estará integrado por diversos personajes nuevos en la materia, totalmente desconocidos, hasta ahora.

Así lo confirmó el propio Diego Gonzales Posada en una entrevista para el Diario Comercio: “Porque mis socios, de manera inconsulta y no comprensible, decidieron vender sus acciones en el Fondo a una empresa, un tercero, cuyos accionistas no conozco. No sé quiénes son los nuevos acreedores, no conozco las decisiones tomadas y muchas de ellas no las comparto. Una de ellas fue nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Fernando Salazar, el señor José Sabogal, sin haberme notificado ni consultado”.

Dentro de sus palabras más potentes, el ahora expresidente del Fondo Blanquiazul, da detalles sobre lo que fue su gestión en Alianza Lima: “Y así muchas otras más. A partir del 9 de junio dejé de ser el presidente del Fondo, ahora son otras personas, a las que nadie conoce, que ahora toman el control del principal acreedor del club y son ellos los principales responsables de lo que ocurra. Es un reto grande porque le hemos dejado un club totalmente en azul, fortalecido y sólidamente consolidado, institucional, económica y deportivamente”.

También, Diego Gonzales Posada explica a fondo por qué se va del club, y deja la gestión: “En el despido del Sr. Salazar, no me convocaron para discutirlo como Fondo ni quién iba a ser el nuevo gerente general. Entonces ahí empezaron a haber cosas que yo no veía correcto en un buen gobierno corporativo y decidí dar un paso al costado. Si no puedo controlar los futuros de la institución que tanto quiero, entonces prefiero no estar. El problema es que no hay una cara visible de los que han comprado esas acreencias”.

¿Qué hizo Diego Gonzales Posada por Alianza Lima?

Finalmente, también expone las bondades del plan encabezado por su persona y los demás integrantes. No todo es malo como se intenta informar: “Hemos dejado bien puestos los cimientos. Por ejemplo, Alianza es un equipo que hasta ahora no ha recibido dinero por derechos televisivos y aun así, hasta el final del Apertura teníamos los números en azul, debido a los diversos ingresos que tiene la institución”.

Continuando por esa línea con una idea bastante clara, solo deseaba aportar: “Hemos hecho un récord histórico en ingresos por taquillas, marketing, merchandising y muchas otras cosas, lo cual lo hace sostenible y no depende de la televisión, pero igual es importante ese ingreso para lograr los proyectos trazados. Nosotros llegamos al club para darle una visión empresarial y corporativa, con un nuevo odelo de negocios y recuperar el ADN aliancista, no para lucrar”.

Broche de oro, como bien dicen, este es su mensaje final: “Pero desde que sucedió lo de la venta de las acciones de mis socios y el ingreso del nuevo grupo de acreedores que no conozco, todos los proyectos los dejaron en stand by. Por eso he dado un paso al costado, porque si no tengo participación de lo que está sucediendo, prefiero no estar”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está a cargo del entrenador uruguayo Mauricio Larriera. El estratega llega de ser campeón con Peñarol y vuelve a la institución íntima luego de haber sido asistente de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).