La Selección Peruana está a horas de jugar un vital cotejo ante Paraguay por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas. Marcando el partido el debut del técnico Juan Reynoso, el estratega realizó una arriesgada maniobra. Catalogándose como un avezado movimiento, el entrenador convocó a un futbolista nacido en Venezuela.

Si bien su nombre no es nuevo en la Selección Peruana, sí se perdió su rastro tras un tiempo en el que no tuvo oportunidades. Jugando en Alemania y ahora en el fútbol peruano, Juan Reynoso no dudo y llamó a un elemento que llega más por necesidad que por convicción.

Juan Reynoso hablando con los jugadores de la Selección Peruana

Así pues, Juan Reynoso llamó a un inesperado jugador para que esté en los duelos ante Paraguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. E incluso alguno menciona que puede ser titular.

Con toda esta información real y verídica, nos referimos a la convocatoria que Juan Reynoso hizo de Carlos Ascues. Llamando al jugador de la Universidad César Vallejo, el técnico planea reforzar la zaga y la volante de la Selección Peruana.

Naciendo en Caracas un 6 de mayo de 1992, Carlos Ascues lució su fútbol por Portugal, Alemania, Grecia y Estados Unidos. Estando también en Alianza Lima, el volante peruano ahora es un elemento más de la Selección de Juan Reynoso.

Carlos Ascues: jugador de la Selección Peruana con el número 14

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.