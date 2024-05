Se imaginan a la Selección Chilena con un jugador de Universitario de Deportes. Eso en un pasado era casi imposible, hoy por el rendimiento de Rodrigo Ureña puede ser tomado como una certeza absoluta. Sería quizás, un asunto de mayor importancia en caso se concrete. El Pitbull puede tener un nivel tan alto, que logrará consolidarse en la medular de La Roja con Ricardo Gareca.

A Rodrigo Ureña le preguntaron sobre esa situación en específico, y expuso que la realidad. Aclarando cualquier tipo de especulación o tema lejos de resolver: “Conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente con mucha humildad, día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi posición, marcar algún tipo de diferencia en mi juego”.

En charla con el Diario AS, el ex Tolima y América de Cali en el fútbol colombiano, expuso que le hace ilusión el ser considerado, pero que no puede verlo como algo de corto plazo porque falta muchísimo para alcanzar ese tipo de distinciones: “Estoy muy tranquilo, representando al fútbol chileno, en Perú no es fácil por la rivalidad que tenemos nosotros. Espero poder continuar y seguir haciendo las cosas de la mejor manera”.

También, juró que si le va bien en Universitario de Deportes, lo otro puede llegar sencillo: “Yo siempre trabajo con mucha humildad, si en algún momento llegará la oportunidad sería fruto del trabajo, del esfuerzo, de nunca bajar los brazos y tratar de llevar la bandera de Chile a nivel sudamericano, tanto en Colombia, donde salí campeón en dos equipos, y ahora en Perú que también me toca ser campeón. Espero seguir participando en torneos internacionales, que es superimportante para el futbolista chileno”.

¿Qué dice Fabián Bustos sobre Rodrigo Ureña?

El entrenador de Universitario de Deportes destacó lo que ha sido este año con Rodrigo Ureña como referente en el plantel. Todo lo que se nota en la cancha, es tal cual, no existe ninguna diferencia. Es más, hasta lo siente mucho mejor: “Lo habíamos visto, lo habíamos analizado, no me ha sorprendido, me ha ratificado lo que veíamos en la pantalla.

¿Rodrigo Ureña debe ser convocado en la Selección de Chile?

Fabián Bustos destacó que le haría muy feliz verlo al Pitbull con el combinado patrio de su país. Un orgullo absoluto en todos los sentidos sin duda alguna: “Podría ser, tiene un nivel muy importante, una dinámica y una entrega, es de lo que más corre por lo general en los partidos, más de 10 kilómetros por partido”.

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

Por el lado de Rodrigo Ureña, es una realidad absoluta, porque con la renovación de tres años. El volante chileno a sus 31 años está tazado en 850 mil euros, según Transfermarkt. Demostrando que el tiempo no pasa en forma negativa y compite al más alto nivel en un conjunto como el merengue a nivel continental.