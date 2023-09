Mucho se ha hablado sobre Yassine Cheuko, el portentoso guardaespaldas de Lionel Messi en Miami, y especialmente en las última horas con su accionar ante un fanático que se acercó al argentino durante el encuentro en Los Ángeles. Sin embargo, hay quien mira de reojo al seguridad norteamericano.

Veteranos de la armada llaman “fraude” al guardaespaldas de Messi

Y especialmente algunos veteranos de la armada norteamericana, quienes incluso han destacado a Cheuko como “fraude”, por el supuesto background con el cual se lo ha presentado en los medios. Se habló de que Cheuko ha formado parte de los Navy SEAL de los Estados Unidos, pero de acuerdo a lo informado por el Daily Mail, varias fuentes internas de la armada desconocen que eso haya sucedido.

Un vocero de la armada norteamericana destacó que no han logrado encontrar ningún registro de Yassine Cheuko, mientras que Christophe Freisenbruch, un ex SEAL quien dirige una compañía de tecnología militar médica, realizó una publicación en LinkedIn en la cual habló sobre la historia de Cheuko.

“El karma tiene una curiosa forma de encontrarte cuando eres anunciado públicamente como un ex SEAL, pero nunca te graduaste de BUD/S u obtenido el Tridente. Esto es o una atribución equivocada de los medios o directamente un fraude. #valorrobado”, escribió.

Otro veterano de los SEAL, quien prefirió mantenerse anónimo, aseguró al Daily Mail que “nunca he escuchado de él. Un ex colega tiene una base de datos y me dijo que no es un Team Guy (SEAL)”.

Cheuko y el Inter Miami no han hablado al respecto de esta historia, la cual ha surgido desde los medios. Tampoco el Authentic Brands Group, los representativos de David Beckham, han hecho ningún comentario al respecto.

La realidad es que, sea un ex SEAL o no, Yassine ha estado cumpliendo con su trabajo, manteniendo seguro a Lionel Messi en todo momento. Además, si uno visita su perfil de Instagram, en el cual tiene más de 100 mil seguidores, ya comienza a sentir el respeto y la presencia del seguridad personal de Leo en Miami.