Alianza Lima tiene todo listo para debutar en la Liga 1 temporada 2024 de Perú. Teniendo que chocar ante la Universidad César Vallejo, el cuadro íntimo invirtió mucho en sus fichajes internacionales, pero tal parece que Adrián Arregui tiene un problema de último minuto.

Dificultando su presencia en el partido entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo, el volante Adrián Arregui no estaría presente. Chocando este domingo 28 de enero desde las 8:00 PM en el estadio Nacional, el volante de contención no estaría disponible para el once titular de Alejandro Restrepo.

“Adrián Arregui no jugaría mañana. Se informa que no está al 100% y presenta molestias musculares. No está definida su titularidad”, comentó el periodista Omar Oré en sus redes sociales. Con esto quedó claro que el volante de Argentina tendría pocas probabilidades de estar en el campo de juego.

Recordemos que Alianza Lima fichó a Adrián Arregui en reemplazo de Josepmir Ballón, quien curiosamente está en la Universidad César Vallejo y ahora chocará contra el cuadro íntimo. Llegando para ocupar su lugar en la volante, el mediocampista demostró personalidad en los amistosos, pero no llegaría para su debut en el fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.

Así pues, ahora el técnico Alejandro Restrepo tendría que hacer algún cambio en la volante. Quizá siendo la opción más satisfactoria, Aldair Fuentes podría ocupar esa plaza y Renzo Garcés tomar su puesto en la defensa central. Pero el problema es que el zaguero tampoco está confirmado al 100%. Una situación que sin duda podría estropear los planes de Alianza Lima.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs César Vallejo por la Liga 1?

Alianza Lima y César Vallejo juegan desde las 8:00 PM en el estadio Nacional. Chocando en el debut de ambos cotejos en la Liga 1 de Perú, el partido tendrá el duelo entre Josepmir Ballón y Cristian Benavente contra el cuadro íntimo.

¿Cómo ver el partido entre Alianza Lima vs César Vallejo por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo se podrá ver a través de la señal de Liga 1 MAX. Jugando desde las 8:00 PM en el estadio Nacional, el cotejo se dará por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 temporada 2024 de Perú.