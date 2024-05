La vida de este jugador pareciera ser siempre de alegría, repleta de sonrisas y detalles máximos. Pero no siempre fue así, recordemos que los seres humanos también tienen altibajos en todos los sentidos. Edison Flores no es la excepción, hoy lo cuenta como si fuera una anécdota muy graciosa, pero antes fue considerado como un problema casi imposible de darle solución.

En el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, estuvo como invitado el Orejas y contó cómo lo “botaron” de un ex club: “Regreso a Lima, ya de vacaciones me caso y al día siguiente tenía que volver a Morelia, porque me presentaba el lunes. Entonces llamo al técnico (Pablo Guede): ‘Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más’. ‘¿Qué? Pero cómo me vas a decir a esta hora, ya todos tus compañeros están regresando. No, no… Haz lo que quieras”.

Edison Flores mientras revelaba este hecho en Enfocados, fue explicando también cómo fue la tensa negociación entre ambas partes. Siendo clave su insistencia para lograr el perdón: “Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La cag…, tenía que pedir disculpas nomás”.

Los partidos de Universitario con Edison Flores desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Conoce los detalles!

Casi se termina yendo a un equipo del extranjero, pero todo tuvo un revés bastante importante. A favor del seleccionado nacional: “Ya mi representante me había dicho que había una posibilidad fuerte de irme a la MLS. Eran mis últimos días, pero la conciencia me carcomía porque había quedado mal con el profe, quien me había tratado bien. Me despedí de todos mis compañeros, menos de él porque no quiso”.

Edison Flores jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Al final perdonaron a Edison Flores?

Pablo Guede fue quien dio su brazo a torcer, demostrando una caballerosidad absoluta con el jugador peruano, cuenta con todo orgullo el capitán merengue: “Quería hablar con él por teléfono o como sea. Al mes (después de su venta) le mando un audio, me escribe, tenemos una videollamada y ahí arreglamos. Ahí ya me quedé tranquilo”.

¿Qué opina Jefferson Farfán de Edison Flores?

El 10 de la calle expuso que El Orejas fue uno de los beneficiados en la Selección Peruana: “Los premios eran largos. Y el que más se llevó fue Edison Flores. Dependía de los partidos, por eso este le metió seguido y no se perdió nada. La maca le hizo bien (…). En la selección jugó todos los partidos. Allí salió para casa, carro, todo”.

¿Qué le regaló Jefferson Farfán a Edison Flores?

Recordando también la época que El Orejitas se casó y recibió una enorme sorpresa que dejará a todos con la boca abierta, por parte del ex Alianza Lima y Schalke 04 en Alemania: “Estaban todos mis compañeros. Le invité a mi tío (Farfán), no pudo ir, pero me dio mi regalito. De alta gama. Caballero mi tío. Se portó bien”.