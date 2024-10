Cuando eres cabeza de grupo, cualquier tipo de actitud diferente a lo normal o establecido te generará una sensación de peligro. Jorge Fossati sabe que se debe hoy a la Selección Peruana, por eso se mandó con una serie de frases potentes en contra del comportamiento extradeportivo de su país, Uruguay. No le importó quien estaba al frente, y mencionó lo que piensa de la habilitación sorpresiva a Darwin Núñez, cortesía del TAS. Un movimiento dirigencial que no cayó bien en la VIDENA a los principales dirigentes y jugadores.

¿Jorge Fossati sobre la habilitación de Darwin Núñez?

En la última rueda de prensa desde la Federación Peruana de Fútbol, El Nonno sostuvo que no le gustó para nada la noticia de ver al delantero de Liverpool en Inglaterra, absuelto de las sanciones impuestas hace poco nada más. Jorge Fossati por eso, amagó con dar un golpe potente, pero como su estilo no es dar razones. Sin antes explicar, soltó una referencia de lo que siente en este preciso momento: “No quiere meterme en el terreno legal, reglamentario y político, porque para eso la federación tiene otras personas”.

El entrenador de la Selección Peruana explicó que siente raro el regreso inmediato de Darwin Núñez al fútbol de Eliminatorias Sudamericanas. Entonces, sabiendo el peso que tiene La Celeste en el continente y en el mundo deportivo, solo atinó a dejar una bombita dialéctica entre los periodistas: “Fue sorpresa y solo de pensar que Uruguay tenía cuatro en total suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas ese fue al que se le sacaron las que le faltaban. No entiendo estas cosas. No me gustan”.

¿Cuál es la denuncia de Jorge Fossati?

Asumiendo una posición defensora para la Selección Peruana, con un tufillo de denuncia porque podría considerarse este acto de perdón como una injusticia. Porque quizás, La Blanquirroja tenía un plan establecido sin Darwin Núñez, y ahora se deben preocupar seriamente del crack mundial: “Algo de esto conozco, porque hace mucho que estoy en el fútbol. No soy el indicado para hablar de reglamentos o de aspectos políticos que llevan a este tipo de decisiones”.

Jorge Fossati en conferencia de prensa. (Foto: FPF).

¿Cuándo fue habilitado Darwin Núñez para jugar contra Perú?

La información llegó a través del periodista Rodrigo Romano el último fin de semana. Por eso mismo, quien comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter: “El Tribunal Deportivo Superior (TAS) acaba de habilitar a Darwin Núñez para jugar los partidos de octubre con Uruguay. Esta medida cautelar se da dentro del proceso que lleva adelante AUF ante el TAS tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de CONMEBOL de no reducir las sanciones primarias”.