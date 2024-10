La Selección Uruguaya está viviendo una crisis poderosa después de conocerse los problemas internos, gracias a una revelación de Luis Suárez. Quien tiró al mundo entero en contra de Marcelo Bielsa, porque trató mal a muchas personas y no ha sido el líder que seguramente esperaban ellos. Perú mientras tanto, trabaja y se entera de todo esto, potenciando su sistema de juego, para darle el golpe de gracia a un combinado patrio como el charrúa, mareado por tantos comentarios extradeportivos.

¿Cuáles son los problemas en la Selección Uruguay?

Eso podría considerarse como una buena noticia para la Selección Peruana sin duda alguna, porque en la semana previa al cotejo por Eliminatorias Sudamericanas. Habló un ídolo absoluto de la Celeste, con autoridad absoluta, denunciando varios hechos. El Chengue Morales, recordado crack, hoy retirado tuvo palabras fuertes hacia el presente que se vive ahora mismo en su país. Dándole más herramientas a Jorge Fossati y su Blanquirroja, de cara al cotejo del día viernes 11 por la noche en el Estadio Nacional de Lima por un boleto a la siguiente cita mundialista.

¿La Selección Peruana podría aprovecharse de Uruguay?

En una charla con el programa, Punto Penal de Canal 10, el ex delantero contó: “Le están haciendo una campaña para que se vaya. No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay. Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados; eso es lo que no entiendo. ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar?”.

Pegándole duro al actual entrenador de la Selección Uruguaya, por su comportamiento poco humano y profesional en lo absoluto. Todo esto en la previa de lo que será el partido contra Perú, en una fecha clave en ambos proyectos deportivos. Siguió por su línea contra el popular Loco: “Es un irrespetuoso. Le falta el respeto al jugador, que es el que te da de comer. Yo me voy a los 30 segundos. No voy nunca más a la selección, pero lo primero que hago es salir a decirlo”.

¿Uruguay llega bien para el partido contra la Selección Peruana?

El Chengue Morales mencionó que no le gustó nada lo que dijo Luis Suárez, quien contó detalles de la interna desde afuera, como un personaje público. Porque ahora es un retirado oficialmente de la Selección Uruguaya: “Me sorprende mucho que lo haya dicho después de que se retiró. Ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. El tema ahora es cómo sigue. Los jugadores se van a tener que sentar con Marcelo Bielsa y preguntarle: ‘¿Cómo seguimos?”.

Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: IMAGO).

Es más, el histórico Chengue, culpó a excompañeros de Uruguay, de que hoy no estén diciendo lo que pasa en la Selección Nacional. Invitándolos a que digan su verdad antes de jugar contra La Bicolor: “Nadie discute que sea mentira. Me sorprende que el ‘Ruso’ Diego Pérez y Minguta no hayan dicho nada. Me sorprende cómo puede ser que el Ruso, un tipo que le ha dado tanto a la selección y se ha partido la cabeza por nuestro país, coma en el fondo. Me sorprende por qué se mantienen ahí, por qué siguen y cuál es el proceso”.