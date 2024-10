Cuando llega la oportunidad de aprovechar ciertas oportunidades donde el rival está golpeado, no se puede dejar pasar ningún detalle. En este caso, la Selección Peruana puede haber recibido la mejor de las novedades antes de jugar contra Uruguay. La Celeste está en crisis institucional por unas declaraciones de Luis Suárez contra el proceso de Marcelo Bielsa. Eso podría tomarse como una gran novedad en La Blanquirroja desde ahora, pero dependerá cómo le saque jugo Jorge Fossati.

¿Qué dicen en Uruguay sobre los problemas internos?

Federico Valverde, capitán de la Selección Uruguaya tuvo palabras fuertes al respecto: “Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, ni dijo algo que no era, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son». Ante esta situación, el jugador del Real Madrid manifestó su intención de hablar con Bielsa al respecto, señalando que el diálogo ha sido la clave para resolver cualquier diferencia desde la llegada del entrenador. «Desde que está Marcelo siempre lo hemos arreglado hablando. Esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma”.

¿Luis Suárez es el responsable de los problemas en la Selección Uruguaya?

Durante rueda de prensa, apenas llegó a su país, el volante del Real Madrid no se guardó nada, y aparte de respaldar lo que dijo Luis Suárez. Lo exculpa de las críticas, porque se trata de un jugador emblema para todos en la interna: “No tiene por qué pedir permiso a nadie, y menos a nosotros. Es la persona que siempre nos representó en todo, desde que fui joven hasta que se fue (…) Él es Luis Suárez, el ídolo de todo el Uruguay, y puede hacer lo que quiera”.

El Pajarito o Halcón, como se le quiera definir al ex canterano de Peñarol, le restó peso a los problemas en la interna de la Selección Uruguaya con algunas frases hechas, pero el daño ya se está realizado y ahora lo debe aprovechar nada más Perú junto a sus jugadores recientemente convocados: “Es muy difícil perder la alegría cuando venís. Uno viene a Uruguay representando a la selección, representando un sueño que luchó desde chiquito, que siempre soñó”.

Federico Valverde jugando contra la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Perú se aprovechará de los problemas en la Selección Uruguaya?

Ahora todo queda en manos de lo que será el partido entre la Selección Peruana y Uruguay, este viernes 11 de octubre por la noche en el Estadio Nacional de Lima. Donde Jorge Fossati se jugará su futuro ante el país que lo vio nacer. Este cotejo por Eliminatorias Sudamericanas definirá muchas cosas después del pitazo final. No solo lo que pueda pasar con El Nonno, si no también lo que sucedería con Marcelo Bielsa. Siempre y cuando El Loco no patee el tablero ahora, dejando su cargo de manera urgente.