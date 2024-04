Palabras mayores las que veremos a continuación, se trata de un jugador superlativo, el cual siempre marcará la diferencia en la retina de nuestros ojos. Jorge Valdivia, histórico enganche de la Selección Chilena, conocido por todos como El Mago, hoy por hoy está viviendo una época de ensueño, la cual seguramente disfrutará mucho. Porque puede estar dentro del deporte rey, pero opinando como un campeón.

Carlos Hernández, del Diario Líbero entrevistó al futbolista histórico, y le preguntó por Christian Cueva: “Es muy difícil que el hincha entienda, porque el hincha nunca va a dejar de ser hincha. Pero es bueno entender que el jugador también sufre, entender que el jugador también tiene emociones y que se frustra por no jugar bien. El primero en irse a casa triste es el jugador, es difícil hacerle entender eso al hincha porque el hincha reacciona de otra manera”.

Defendiendo a Aladino de todo lo que está viviendo actualmente. Las críticas en su contra muchas veces son injustas precisa el recordado mundialista: “El hincha considera que como el jugador tiene salario tiene que jugar bien siempre, que tiene comodidades, pero eso no quita que el jugador se vaya a la casa feliz. Yo nunca he visto un jugador que pierda y se vaya feliz para su casa”.

A su vez, El Mago, le dio una recomendación a Christian Cueva: “El jugador tiene que entender que las críticas siempre van a existir, no por eso el jugador tiene que dejar de ir a entrenar, no por eso uno tiene que dejar de intentarlo. Nosotros los futbolistas siempre tenemos una frase típica que es “el fútbol te da revanchas” y efectivamente te da revanchas. Así que si él considera que quiere volver a la selección, que quiere ser un aporte para el equipo, el primero que tiene que demostrarlo es el jugador. En este caso hablando de Cueva”.

No solo las promesas de Cuevita serán necesarias para justificarlo, también debe actuar dice el 10 chileno: “Lo tiene que demostrar con hechos, con disciplina, siendo el mejor en los entrenamientos, siendo el primero en llegar, el último en irse, y eso a mí me pasó, pero no a los 20 años, ni a los 22, eso me pasó y me di cuenta cuando entendí que mi carrera estaba por terminar. Fue ahí donde entendí que tenía que ser más disciplinado, entrenar más, ser el primero en llegar y el último en irme, descansar bien, comer mejor”.

¿Cuál es el consejo del Mago Valdivia para Christian Cueva?

Según comenta el crack chileno, la vida le puede otorgar nuevas oportunidades: “Si él siente que quiere volver, que tiene condiciones para hacerlo y seguir aportando a su selección, entonces tiene que asumir todas las responsabilidades. Desde el descanso, de jugar bien, de comer, de la alimentación. Todos pasamos por críticas, por momentos malos”.

¿Qué piensa hoy por hoy el Mago Valdivia sobre Christian Cueva?

Para el ex volante chileno, la decisión será siempre del jugador, en este caso el enganche de la Selección Peruana al ciento por ciento: “Incluso nos planteamos la posibilidad de no entrenar más, de no jugar y retirarnos, pero si él sigue jugando y tiene ganas de jugar, y quiere dar vuelta a la situación adversa, entonces adelante. Si solo hay que demostrarlo”.

¿Cuántos títulos ganó El mago Valdivia como jugador?

2006 Apertura Torneo Nacional – Colo Colo (Chile)

2008 Torneo Paulista – Palmeiras (Brasil)

2008-2009 Copa de los Presidentes – Al Ain (Emiratos Árabes Unidos)

2008-2009 Copa Etisalat Emirates – Al Ain (Emiratos Árabes Unidos)

2009 Supercopa – Al Ain (Emiratos Árabes Unidos)

2012 Copa Brasil – Palmeiras (Brasil)

2013 Brasileirao Serie B – Palmeiras (Brasil)

2015 Copa América – Chile

2015 Copa Brasil – Palmeiras (Brasil)

2015-2016 Copa Etisalat Emirates – Al Wahda (Emiratos Árabes Unidos)

2016-2017 Copa de los Presidente – Al Wahda (Emiratos Árabes Unidos)

2017 Supercopa Chile – Colo Colo (Chile)

2017 Transición Torneo Nacional – Colo Colo (Chile)