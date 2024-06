Todo este problema entre Renato Tapia, la Federación Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, y el grupo de jugadores golpeados emotivamente está trayendo muchos comentarios. Hasta este preciso momento no se supo por qué explotó la bomba y el jugador renunció de manera irrefutable a la Selección Nacional antes de la Copa América 2024. Sin embargo, quien está leyendo esto debe sentarse, porque vamos a revelar algo que la gente todavía no conocía del todo.

¿Cuál es el motivo de la pelea entre Renato Tapia y Agustín Lozano?

Michael Succar desde Filadelfia despachó para Movistar Deportes, y contó la gran verdad según su información: “Este ida y vuelta con Agustín Lozano empieza antes. Empieza cuando Tapia, como capitán, va donde Lozano a proponer una cifra por la presentación de los partidos amistosos. Se ponen de acuerdo en una cifra, Lozano acepta y después, cuando había que firmar el documento, se tira para atrás. A partir de ahí empieza esta relación tensa que se traslada a la negociación del seguro”.

Pedro García en Lima, tuvo palabras sobre esta disputa entre el jugador y el organismo principal del fútbol nacional: “No nos sobra nada y Tapia es de lo mejor que tiene Perú. Hay muchos comentarios mencionando que no tiene compromiso, discrepo, hay muchas demostraciones del profesionalismo, de lo metódico que es y de cómo se sostuvo en Europa tanto tiempo. Tapia ha jugado lesionado en la primera parte de la Clasificatoria”.

¿Quién es el gran responsable del problema de Renato Tapia?

Diego Rebagliati comentó sobre el accionar del entrenador principal: “Lo que más me preocupa es que Jorge Fossati no ha podido convencer al jugador y empiezo a encontrar varias señales de frustración en él. Esta Copa América viene durísima, pero lo que viene en las Clasificatorias es mucho más complicado: Colombia, Uruguay y Chile en Lima; y de visitante tenemos que ir a Ecuador, Brasil y Argentina. Es desolador, cada vez encuentro menos razones para ser optimista”.

Renato Tapia no jugará con la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Ante todo este tema polémico, fue bastante fuerte contra la cabeza principal, Agustín Lozano: “Si no eres capaz de convencer al jugador de que es simplemente un tema administrativo y de días, es que no te creen. Y si no te creen los futbolistas que te van a representar tienes un problema muy complicado, ya no es un tema menor y tienes que recurrir al técnico para que esté conversando horas con un jugador sobre un seguro”.

Para el comentarista deportivo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es el gran perdedor de todo esto: “Es muy fácil lavarse las manos y tirarle la responsabilidad a Fossati de que el domingo en la noche tuvo que sentarse con Tapia a convencerlo de que viaje y que finalmente, la decisión de un tema administrativo pase por el entrenador y el futbolista. ¿Dónde está el liderazgo de la gerencia de Juan Carlos Oblitas y de Franco Navarro?”.

¿Renato Tapia o Agustín Lozano tiene la razón en esta pelea?

Entonces, supuestamente la rencilla entre el ente rector del deporte rey, Agustín Lozano, como tal, y Renato Tapia sucedió por algo que va más allá de lo que se conoce como un seguro. Es una situación que viene mal desde hace largo tiempo. Alguien no ha dicho la verdad según podemos entender. Por ende, si la cosa no sale bien en la Copa América 2024, deberá haber un responsable en todos los sentidos. Fuese quien fuese.