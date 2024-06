Salió a poner el pecho a los problemas tras varias horas de silencio, en este caso no perdonó quien estaba al frente de la situación. Jorge Fossati colocó por encima de todo el nombre de la Selección Peruana. El entrenador uruguayo habló sobre la renuncia de Renato Tapia, y se mostró afectado por todo lo que sucedió en la previa. Lo peor es que habían conversado ellos dos en confianza.

En una conferencia de prensa algo breve, El Nonno expuso lo que charló con el todavía volante del Celta de Vigo. Donde sostuvo que se dio un mano a mano como dos personas adultas, buscando una solución para este problema: “Hablé con Renato (Tapia) el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América”.

Jorge Fossati defendió la posición de La Blanquirroja como institución, dejando mal parado a Renato Tapia: “Soy testigo de los esfuerzos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero si eso no le pareció a Renato no pudo hacer más. Era su posición. Yo le dije la mía. El domingo en la noche le dije que se vaya a descansar. Se ve que no fueron suficientes mis argumentos para que cambiara. Respeto. No son niños”.

Demostrando serenidad, tranquilidad, pero también responsabilidad para color por encima de todo a los colores de la Selección Peruana. Así cerró sus conceptos Jorge Fossati sobre Renato Tapia: “Hay normas que cumplir. Tienes el derecho de pensar diferente y eso hace que no lo tengamos en cuenta. Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos. Me parecía muy viable que se solucionara el tema, pero bueno. No le pareció a Renato”.

Jorge Fossati en la Liga 1. (Foto: IMAGO).

Con esto, nos damos cuenta de que por lo menos, no es que la Federación Peruana de Fútbol no puso manos a la obra, se estaba gestionando todo lo que pedía Renato Tapia. Pero al parecer, no era la idea principal del jugador, jugar la Copa América 2024. Salvo el problema que fuese. Entonces, pasa a quedar fuera de todo, como tiene que ser, dicen los hinchas de La Bicolor en redes sociales.

¿Qué dijo Renato Tapia en su comunicado para renunciar?

El Cabecita fue claro, y no dejó nada suelto, su posición estaba tomada: “Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje de Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional”.

¿Cuál fue el deseo de Renato Tapia para la Selección Peruana?

Finalmente, cierra Renato Tapia, lo que significa su disculpa al mundo deportivo, ya que la Selección Peruana no podrá disfrutar de su talento. El volante cierra así su carta en forma de comunicado, donde notifica lo que será ver la Copa América 2024 como hincha: “A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros, yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”.