El universo de la Selección Peruana tiene este tipo de cosas, donde se postulan los propios entrenadores cuando ven que las cosas no están tan bien en el equipo de todos. Ahora pasó con un director técnico argentino que ha hecho una temporada gigante con un cuadro de provincia, llevándolo a una competencia internacional después de muchos años. Por eso mismo, está con la confianza a tope, para poder asumir ese cargo como alguna vez lo hizo su compatriota Ricardo Gareca.

¿Quién quiere ser el nuevo Ricardo Gareca en la Selección Peruana?

Ángel David Comizzo confesó en una charla con el programa Entre Ceja y Ceja, lo que sería su sueño como profesor dentro del fútbol ahora mismo. Confesando lo siguiente El Indio: “Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos mundiales no vamos a ir… Porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, por ejemplo, Bolivia está por encima de nosotros; ellos lograron que 2 equipos pasarán fase de grupos de Copa Libertadores y nosotros no”.

¿Qué tanto conoce Ángel David Comizzo al fútbol peruano?

De esta manera, el ex entrenador de Universitario de Deportes, campeón nacional en la temporada 2013, analizó lo que ha sido el crecimiento de la Selección Peruana en los últimos años. Desde el punto más alto en el cuadro blanquirrojo, hasta este momento, donde casi estamos eliminados de la siguiente cita mundialista, en los últimos puestos: “Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no se la aprovechó. Estamos inmersos en un problema gravísimo. Digo ‘estamos’ porque yo me siento parte de y estoy muy arraigado. No te voy a decir que soy un peruano más, pero me duelen muchas cosas que pasan”.

Es más, Ángel David Comizzo mostró tanto conocimiento, que también comentó lo que se viene haciendo en la base formativa de la Federación Peruana de Fútbol. Sacando a flor de piel, su estudio completo a lo que está pasando hoy en Videna: “Yo creo que ‘Chemo’ del Solar es el único tipo que trata de hacer algo por el fútbol peruano. Está dejando muchas oportunidades y se está poniendo al servicio del país. Hay que volver a las bases, empezar a trabajar con los jóvenes, pero cómo lo hacemos si no hay apoyo de los grandes dirigentes”.

Ricardo Gareca y Ángel David Comizzo. (Foto: Twitter).

¿Cómo le va ahora a Ángel David Comizzo en el Atlético Grau?

Confesó en una entrevista adjunta, que su presente con el Albo está bastante bien, pero complicado por la injusticia de los árbitros nacionales: “Los árbitros dirigen de una manera en la Copa Libertadores y de otra en el torneo local. Siempre se dirigirán conforme al color de camiseta. Hemos pasado por momentos difíciles y arbitrajes pésimos. Siempre dije que había una mano negra que nos quería tumbar. Es muy complicado dirigir en Perú. Hay árbitros que son muy permisivos con los jugadores que se lanzan al césped y se acalambran”.