No es la primera vez que el nombre de José Pékerman se cruza en el camino de la Selección Peruana. Sin ir muy lejos, el entrenador estuvo voceado para dirigir a la ‘Blanquirroja’ tras la salida del estratega Juan Reynoso. Al final nada de eso sucedió y fue Jorge Fossati el que se puso el buzo.

Pero, luego de un año de trabajo de Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana, desde la VIDENA difundieron que el entrenador no seguiría dirigiendo a la ‘Blanquirroja’ y, en ese marco de salidas, decisiones y negociaciones, el nombre del técnico José Pékerman volvió a escucharse en los pasadizos.

Y es que, si bien la Federación Peruana de Fútbol no hace oficial la salida de Jorge Fossati, su representante reveló que desde VIDENA lo llamaron para arreglar un monto para que se fuera. En ese sentido, el mánager dejó en claro que el ‘Nonno’ solo se irá si le pagan la cláusula de salida que tiene por contrato.

¿Quién reemplazará a Jorge Fossati?

Ante todo, esto, la Federación Peruana de Fútbol estaría buscando en paralelo al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Y, en esa danza de nombres, el que más gusta es el de José Pékerman. Teniendo una escuela similar a la de Ricardo Gareca, Pékerman sería el elegido por su trato muy cercano con el futbolista.

También hay que mencionar que hace menos de un mes el entrenador reveló que piensa volver a dirigir y que no está en sus planes que sea en un club. Con todo ello, José Pékerman habló sobre su regreso a las canchas y posiblemente sea como técnico de la Selección Peruana: “En estos momentos no estoy pensando en volver ni nada, pero sí es cierto que hay algunas selecciones. Estamos esperando alguna determinación. Por eso no puedo decir otra cosa”, dijo para Radio La Red de Argentina.

¿Qué último país dirigió José Néstor Pékerman?

José Néstor Pékerman estuvo a cargo de la Selección Argentina desde el 2005 hasta el 2006. De ahí tomó Colombia y ahora último estuvo en la Selección de Venezuela.

¿Quién llegará a Perú en reemplazo de Jorge Fossati?

Jorge Fossati no seguirá siendo el técnico de la Selección Peruana y en su reemplazo estará el entrenador José Pékerman, como primera opción. Pero también están en carpeta ‘Chemo’ del Solar, Nolberto Solano y hasta Tiago Nunes, según trascendió.

