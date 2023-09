El preocupante nuevo valor de Edison Flores tras no quedar en la Selección Peruana

Quedando fuera de la lista final de la Selección Peruana, Edison Flores no disputará la fecha 1 y 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. No siendo considerado por Juan Reynoso para los duelos ante Paraguay de visita y Brasil en Lima, otra mala noticia sacudió al popular ‘Orejas’.

Fichando por Universitario procedente del Atlas de México, el desempeño de Edison Flores no ha sido el mejor. No cumpliendo con todas las expectativas del fanático merengue, su presente en el cuadro de Jorge Fossati no es el más alentador.

En esa misma línea, el volante de Universitario de Deportes lamentablemente recibió otra mala noticia: padeció un considerable descenso en su valor económico. Estando cerca a los dos millones, ahora su última inspección arroja un descenso considerable.

Quizá debiéndose en parte a su ausencia en la lista final de la Selección Peruana, ahora mismo Edison Flores no es un jugador de selección para Juan Reynoso y tal parece que no fue convocado por falta de mejores números en el tema físico.

Revisando la página internacional de Transfermarkt, ahora el precio de Edison Flores se ha visto en descenso. Estando antes cerca de los dos millones de euros, su nueva cifra están en los 1.2 millones.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.