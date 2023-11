Ricardo Gareca ahora mismo debe ser el hombre más mencionado por los hinchas de la Selección Peruana después del proceso desastroso que se vivió con Juan Reynoso. Para muchos, la vuelta del Tigre sería la solución para levantar a La Blanquirroja de cara, lo que significa el resto de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Es el ideal para sacar del hoyo al conjunto nacional, de manera inmediata.

Pero lo más curioso de todo, es que hasta las voces más disidentes, más críticas, y contrarias a Ricardo Gareca en el pasado, ahora piden por él. Exigen en sus programas de televisión, que regrese pronto porque Perú agoniza con un solo punto. Uno de ellos, es Elejalder Godos, el tío, como se le conoce popularmente dice que debe estar nuevamente en VIDENA el técnico argentino.

En una de las ediciones pasadas de PBO Campeonísimo, el popular relator deportivo sostuvo que Juan Reynoso ya no seguiría, por la lamentable campaña, hasta el día de hoy. Por eso, su solución inmediata era un nombre conocido por todos: “En esta coyuntura, estoy sugiriendo, no siendo santo de mi devoción y sabiendo que no trabaja, que debería volver Gareca. La solución, en este momento, es la vuelta de Gareca”.

En el pasado reciente, cuando todavía estaba Ricardo Gareca en la Selección Peruana, lo destrozaba Elejalder Godos al Tigre. Lo trataba de vago, argollero, ocioso, que no trabajaba como deben hacerlo los grandes entrenadores. Es más, fue uno de los que promulgó la llegada de Juan Reynoso, porque él sí era el indicado para llegar al éxito con La Blanquirroja a mediano plazo.

¿Qué decía Elejalder Godos cuando Juan Reynoso fue contratado como DT?

El tío Ele no le perdonó ningún segundo, para pegarle a Ricardo Gareca hace un año, cuando recién agarró el buzo El Cabezón: “¿SE DAN CUENTA? Juan REYNOSO llegó y se puso a trabajar. Vio en Arequipa, Melgar vs. Inter. DE COPA SUDAMERICANA. SE ALISTA PARA VIAJAR AL CUSCO… Y OBSERVAR CIENCIANO vs. UNIVERSITARIO. PURA CHAMBA. EL OTRO FUE RICO VAGO. POR ESO NO CLASIFICAMOS A QATAR”.

¿Cuáles fueron las críticas de Elejalder Godos hacia Ricardo Gareca en el pasado?

Otro de los momentos más picantes de Elejalder Godos contra Ricardo Gareca, fue cuando el técnico argentino se despidió del Perú: “Innecesaria conferencia de prensa de Gareca (Un circo total). Un grupo de la prensa lo presenta como víctima. Da vergüenza escuchar a estos coleguitas que están casi de rodillas rogándole a Gareca que siga cuando no supo clasificarnos a Qatar”.

Aquella vez, El Tigre contó detalles de su partida de la Selección Peruana, y el comentarista no le perdonó nada: “Acaba de decirlo Gareca: «No pudimos contar con Alberto Rodríguez, Paolo Guerrero y Farfán, nos hubieran dado una mano importante». Peruanos despierten, Gareca, que ganaba 300 mil dólares mensuales más impuestos, nunca pensó en la renovación. Nunca le importó el futuro del Perú”.