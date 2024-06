La ausencia de Renato Tapia no es solo la baja de un futbolista en el campo de juego, es también la pérdida de un elemento importante en el vestuario de la Selección Peruana. Ahí donde se empiezan a ganar los partidos, Jorge Fossati ha recibido un golpe directo y ahora se develó la reacción que tuvo al enterarse que el ‘Capitán del Futuro’ no viajaría con el plantel a Estados Unidos.

Sabiendo que Renato Tapia mantiene una disputa con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, la onda expansiva del enfrentamiento habría alcanzado también a Jorge Fossati. Teniendo dos reacciones al saber que el volante había decidido no viajar a Estads Unidos, todo ha sido develado.

Según Pedro Canelo, periodista de El Comercio, el técnico está “indignado y resignado”: “Dato desde adentro: ‘Jorge Fossati está indignado, pero a la vez resignado’. Golpe rotundo para la selección este enfrentamiento entre el capitán Renato Tapia y el presidente FPF, Agustín Lozano”.

El golpe demuestra que ahora mismo todavía hay muchas fisuras en la Selección Peruana. Lo que alguna vez fue una roca con aspiraciones a diamante, hoy no es más que un carbón que lucha por convertirse en el elemento de combustión que genere felicidad a los hinchas de Perú.

Fossati dirigiendo a Perú. (Foto: IMAGO)

Todavía no se ha dicho todo del caso Renato Tapia vs. Federación Peruana de Fútbol, pero algo está claro: el técnico que no conquista al vestuario, no gana los partidos. Por ahora, Jorge Fossati ha perdido un elemento tanto en el campo de fútbol como en el camerino de la Selección Peruana. Y eso, en ocasiones, es determinante.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.

¿Cuánto gana Jorge Fossati en Perú?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.