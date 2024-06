Dentro del ambiente competitivo de la Selección Peruana, se tiene que dar una crítica constructiva, un ambiente evolutivo, y palabras obviamente de mejora. Si lo dice un jugador del actual plantel, se debe tomar muy en cuenta. Porque está llamado a ser un titular indiscutible en La Blanquirroja de cara a la Copa América 2024. Nos estamos refiriendo a Wilder Cartagena.

¿Qué opina Wilder Cartagena sobre la Selección Peruana?

El volante del Orlando City, conversó con Movistar Deportes, con un perfil bastante reflexivo, de cara a un debut esperado: “Creo que el equipo ahora se está afianzando de atrás en adelante. Defensivamente, estamos muy bien, con cosas por mejorar como siempre, pero creo que estamos muy bien. Vamos entendiendo la idea del profe, por ahí nos falta un poco de chispa adelante”.

Para la Copa América 2024, Wilder Cartagena sabe bien que tienen que avanzar bien y fuerte de cara a este nuevo proceso con Jorge Fossati a la cabeza como entrenador: “La confianza que tengo en mí hoy en día, creo que no es la misma que tenía antes y eso creo que es muy importante. Cuando se te presentan oportunidades, tienes que estar preparado y en este momento creo que lo estoy”.

De la misma manera, resolvió su presencia en la Selección Peruana, desde su posición en el campo. Trabajando en varias posiciones en la cancha, un profesional poli funcional en lo absoluto: “En mi club venía jugando de back central, de líbero. Vengo a la selección de interior. En un mes cambié de muchas posiciones, son diferentes espacios, diferentes tiempos. La capacidad física que por ahí tengo me puede ayudar para jugar ahí”.

Wilder Cartagena jugando en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Contra la Selección Chilena se debe dar un partido de alto voltaje, Wilder Cartagena sabe bien que van a dar todo por el nombre del Perú y darle un debut amargo a Ricardo Gareca en La Roja: “Va a ser un partido disputado, siempre ha sido un partido así. Si tenemos que meter vamos a meter, si tenemos que jugar vamos a jugar. Lo importante es que al final del partido tengamos los 3 puntos”.

¿Cuál es el plantel completo de la Selección Peruana y sus dorsales?

Arqueros: 1-Pedro Gallese (Orlando City), 12-Carlos Cáceda (Melgar) y 21-Diego Romero (Universitario).

Defensores: 2-Luis Abram (Atlanta United), 17-Luis Advíncula (Boca), 15-Miguel Araujo (Portland Timbers), 22-Alexander Callens (AEK Atenas), 6-Marcos López (Feyenoord), 4-Anderson Santamaría (Atlas), 19-Oliver Sonne (Silkeborg), 5-Carlos Zambrano (Alianza Lima), 3-Aldo Corzo (Universitario).

Volantes: 16-Wilder Cartagena (Orlando City), 13-Jesús Castillo (Gil Vicente), 8-Sergio Peña (Malmo), 23-Piero Quispe (Pumas), 10-Christian Cueva (Libre).

Delanteros: 18-André Carrillo (Al Qadisiya), 14-Gianluca Lapadula (Cagliari), 11-Bryan Reyna (Belgrano), 26-Franco Zanelatto (Alianza Lima), 7-Andy Polo (Universitario), 25-Joao Grimaldo (Sporting Cristal), 20-Edison Flores (Universitario), 24-José Rivera (Universitario) y 9-Paolo Guerrero (César Vallejo).

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Según muestra en su página oficial, la web oficial de este magno evento, los partidos tendrán la siguiente cronología. La cual se respetará de principio hasta el fin, salvo alguna catástrofe: 21/6 vs. Chile a las 19 horas local (GMT -5)/ 19 horas Perú. 25/6 vs. Canadá a las 17 horas local (GMT -5)/ 17 horas Perú. 29/6 vs. Argentina a las 20 horas local (GMT -4)/ 19 horas Perú.