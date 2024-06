Jorge Fossati ya sabe qué jugador de Perú no integrará la lista de 26 futbolistas que irán a la Copa América 2024.

Armar la lista final de Perú para la Copa América 2024 está resultando un verdadero dolor de cabeza para Jorge Fossati. Hay que mencionar que al final serán 26 jugadores los que estarán inscritos, la idea de la Selección Peruana es que todos estén con el grupo, pero por lo menos habrá uno que quedará fuera de los partidos.

Este viernes 14 de junio choca ante El Salvador en el último amistoso previo a la Copa América 2024, Jorge Fossati ya tendría decidido quiénes serán los 26 jugadores que quedarán en la lista oficial de Perú para el certamen internacional.

Recordando que Christian Cueva viajará, pero no jugará por lesión, también quedaron fuera Renato Tapia y Alex Valera, en el caso de ellos ninguno viajará con Perú. Hay que sumarle también la inclusión de Matías Succar, que fue el último convocado.

Ahora, la idea es clara: tiene que ir sí o sí tres porteros, no puede sacar más volantes pues Renato Tapia no irá y convocó un delantero pues Alex Valera no irá y Matías Succar llegó. Ante esto, Jorge Fossati tendría que borrar a un defensa para completar la lista de 26 jugadores.

Todas las luces apuntan a dos jugadores que están en esa posición: Paolo Reyna y Oliver Sonne. Ambos defensas pueden quedar fuera de la lista oficial de Perú para la Copa América 2024. Será decisión de Jorge Fossati elegir a uno de los dos, o sorprender con la exclusión de algún otro.

Lista oficial de Perú para la Copa América 2024

Pedro Gallese Carlos Cáceda Diego Romero Luis Abram Luis Advíncula Miguel Araujo Alexander Callens Marcos López Anderson Santamaría Oliver Sonne / No estaría en la lista final Carlos Zambrano Aldo Corzo Paolo Reyna / No estaría en la lista final Wilder Cartagena Jesús Castillo Sergio Peña Piero Quispe Renato Tapia / Desafectado para la Copa América 2024 Christian Cueva / Desafectado para la Copa América 2024 André Carrillo Matías Succar / Convocado de último minuto Gianluca Lapadula Bryan Reyna Franco Zanelatto Andy Polo Alex Valera / Desafectado para la Copa América 2024 Edison Flores José Rivera Joao Grimaldo Paolo Guerrero

¿En qué canal ver Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador jugarán en vivo vía América Televisión, online por Movistar Deportes y gratis por ATV Deportes. Además, podrás ver el duelo amistoso en BOLAVIP gracias al minuto a minuto del partido.

¿A qué hora ver Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador juegan este viernes 14 de junio desde las 19:30 horas de Perú y 18:30 horas de El Salvador. El partido se dará por la Fecha FIFA y será previo a la Copa América 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.