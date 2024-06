Cristiano Ronaldo y Portugal se alistan para un nuevo desafío en una Eurocopa de Naciones que avanza lentamente. A solo unas horas de debutar frente a la República Checa por el grupo F, desvelan los beneficios que ha perdido el delantero del fútbol Saudí tras la llegada de Roberto Martínez. Las informaciones publicadas hablan de un ambiente ideal para buscar la segunda edición del torneo para la Seleção.

No descubrimos nada si decimos que el delantero portugués es algo más que un simple futbolista. Cristiano Ronaldo supone una marca mundial que incluso a lo largo de los últimos entrenamientos del combinado luso en Alemania desató una auténtica locura entre los aficionados presentes. Varios buscaron entrometerse en las prácticas de Roberto Martínez solamente para buscar una foto con su ídolo. Pero algo ha cambiado desde la llegada del español. A sus ya 39 años CR7 es uno más, no el líder sobre el césped y con ello llega un nuevo rol.

Relevo desvela desde la concentración de Portugal por tierras alemanas cómo ha cambiado la vida del delantero luso al frente de una selección que ya no le tiene como titular indiscutible. En el pasado todos los entrenadores que pasaron por el equipo aceptaban diversas condiciones de Cristiano Ronaldo que con Roberto Martínez han pasado a mejor vida. En concreto, el séquito del ex Real Madrid ya no podrá quedarse en el mismo hotel que CR7. Hablamos de nombres como José Semedo y Miguel Paixao (excompañeros), Ricardo Regufe (Nike) o Jorge Mendes.

¿Ha supuesto esto un problema o algún escándalo dentro de la selección portuguesa? Pues parece que ni mucho menos. Desde la llegada de Roberto Martínez Cristiano Ronaldo acumula ya un total de 11 goles con el estratega español al frente del barco. Relevo hola habla de una serie de medidas por parte del ex seleccionador de Bélgica que han descomprimido la presión que muchas veces existía alrededor de la figura CR7 hoy en citas como estas. A solo unas horas de medirse con República Checa, el DT dejó grandes elogios para el goleador.

Cristiano y Roberto Martínez antes del inicio de la Eurocopa: IMAGO

“Los jugadores jóvenes, cuando llegan a la selección, están viendo a alguien que es una persona, un jugador o un ídolo al que han estado admirando. Su comportamiento es increíble, y eso es algo que debemos valorar en Portugal…Eso es lo que aporta Cristiano. Es un ganador, y su forma de ver el juego es única“, declaraciones de un Roberto Martínez cuyas medidas más estrictas se han convertido en el mejor de los contextos para motivar a CR7 antes de su última Eurocopa.

CR7 apunta al Mundial 2026

Es la otra gran parte de la información publicada en Relevo. Se habla por el diario español de cómo Cristiano Ronaldo se encuentra cada vez más cerca de hacer un esfuerzo pensando en decir presente nuevamente en una Copa del Mundo. Llegar a las 6 ediciones en este sentido por los Estados Unidos de Norteamérica empieza a ser algo menos improbable.

El máximo goleador en la historia de la Eurocopa

Un total de 14 goles acumula hasta aquí un delantero que ha roto con varias de las mayores estadísticas en la historia de este deporte. Cristiano Ronaldo empezará mañana contra la República Checa su última Eurocopa y con ello la posibilidad de seguir acrecentando unas cifras al alcance de ningún otro delantero en la historia del certamen. Michel Platini, segundo en la tabla general con 9 tantos.