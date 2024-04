Cecilio Waterman ha recibido muchas críticas por parte de los hinchas de Alianza Lima. Pero todo el mal rato pareció terminarse luego de marcar ante Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Lamentablemente, el atacante se exigió demasiado en la acción del gol y terminó lesionado.

Siendo cambiado en ese mismo instante, Cecilio Waterman no terminó de festejar su gol y salió en camilla. Luego, tras el pitazo final, habló con Liga 1 MAX y decláró cuál es su situación: “Nunca me ha pasado. Esperemos no sea nada grave. Sentí algo que nunca había sentido”.

En medio de la información, el periodista Edu Sobrino también habló sobre la situación de Cecilio Waterman. Usando su red social X con el usuario @SobrinoV_Edu, el hombre de prensa reflexionó: “Lo de Waterman tiene toda la pinta que es desgarro y así estaría fuera 21 días. Queda esperar. Sería una baja muy importante”.

Lo cierto es que Cecilio Waterman salió llorando del partido ante Sport Boys. Viendo también la tensión en el rostro del técnico Alejandro Restrepo, quizá el técnico ya sabía que no llegará al duelo de este martes en Chile ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024.

Waterman declarando para Liga 1 MAX. (Video: YouTube)

Si bien ha fallado muchas ocasiones de gol, y por eso Cecilio Waterman ha recibido diferentes apodos en Alianza Lima, no hay que olvidar que es el goleador del plantel con cinco anotaciones. Disputando 973 minutos en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, el delantero ha jugado 12 partidos en total.

¿Cuántos partidos con Alianza se perdería Waterman?

Cecilio Waterman estaría de baja un mes por un desgarro en el muslo posterior izquierdo. Teniendo duelos de la Liga 1 y de la Copa Libertadores, el delantero no estaría ante Colo Colo, FBC Melgar, UTC, Cerro Porteño, Sport Huancayo y Colo Colo en Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Waterman en Alianza?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores.

¿Cuánto gana Waterman en Alianza?

Cecilio Waterman gana 7 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero de Panamá se llevaría 84 mil dólares en promedio.