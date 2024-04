La Copa Libertadores esta noche nos regalará un gran partido entre Alianza Lima y Colo Colo. Los hinchas estarán pendientes de cómo se genere este enfrentamiento entre dos clubes que se quieren mucho por sucesos históricos. Ahora, cuando suene el pitazo inicial la vida será completamente diferente desde lo competitivo. Ambos querrán llevarse los tres puntos de la mesa, para acomodarse en el grupo.

El Diario Líbero expone cómo estarán jugando ambos clubes. Vamos primero con Alianza Lima, el equipo que trabajó durante la semana, el profesor Alejandro Restrepo, con miras a este cotejo: “Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Marco Huamán, Juan Freytes; Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Jesús Castillo; Hernán Barcos y Kevin Serna”.

Al frente tendrán a Jorge Almirón, que seguramente querrá imponerse como local en el Estadio Monumental de Chile. Ahí Colo Colo utilizará a su equipo estelar, en lo que será una alineación bastante potente: “Brayan Cortés; Alan Saldivia, Esteban Pavez, Maximiliano Falcón; Gonzalo Castellani, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Guillermo Paiva, Carlos Palacios”.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

Alianza Lima cuenta con solo un punto en este Grupo A donde comparte con Fluminense, Cerro Porteño y obviamente Colo Colo. El Cacique cuenta hoy con tres unidades. Si gana se mete en la pelea por llegar a la siguiente fase de la competición a falta de la mitad de duelos por jugarse. Es fuerte, porque podría considerarse este versus como de vida o muerte para ambos conjuntos internacionales.

¿Cuándo jugará el Alianza Lima contra Colo Colo?

El partido por Copa Libertadores 2024 por el Grupo A, entre Alianza Lima y Colo Colo, se dará este martes 23 de abril a las (7:30 PM – HORA PERUANA). Se jugará la tercera jornada en el Estadio Monumental David Arellano, situado en la comuna de Macul, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago, Chile.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este martes 23 de abril por la Copa Libertadores y el partido irá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis por Bolavip. No te pierdas ningún detalle de este duelo donde se enfrentan dos instituciones consideradas como hermanos por hechos del pasado donde hubo apoyo incondicional.

¿Cuáles serán los jugadores de Alianza Lima que no estarán disponibles?

Según vemos el recuento reciente, quien se recuperó de manera inesperada fue Adrián Arregui. Él sale del conglomerado de profesionales como Cecilio Waterman, Pablo Sabbag y Ricardo Lagos. Ellos tres no verán minutos oficiales ante Colo Colo, por lo que seguramente estarán expectantes de que todo cambie en sus vidas a corto plazo. Son duras bajas, pero no se pueden sanar de un instante a otro.