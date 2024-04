São Paulo contrató a Luis Zubeldía, ex director técnico de Paolo Guerrero. Y dentro de su planificación estaría, fichar al crack peruano.

Sería muy loco como Paolo Guerrero estaría yéndose de la Universidad César Vallejo cuando mejor la está pasando. Marca goles, hace la diferencia en un club que pelea la mitad de la tabla, y demás. Pero una oferta como la que se viene especulando, es difícil de decirle, por el momento no. Si un gigante continental a tus 40 años está interesado en llevarte a sus filas, te mueve las bases sin duda alguna.

El Diario Trome expone cómo se estaría dando este ambiente, donde el capitán de la Selección Peruana es el gran protagonista: “Desde Trujillo, la directiva trujillana ya piensa en una posible salida de Paolo Guerrero, ante una propuesta de São Paulo por el goleador peruano, y analiza las posibilidades para reemplazarlo cuando se abra el libro de pases a finales de junio”.

Todo esto aparece después de darse la confirmación del profesor Luis Zubeldía en el santo paulista. Antes el entrenador argentino lo llevó a LDU Quito cuando nadie lo tenía mapeado. Juntos ganaron la Serie A de Ecuador y también la Copa Sudamericana. Entonces, la información proporcionada por el medio de comunicación cuenta con bastante sentido. Se sentirían pasos entre ambos países.

Además, El Diario Trome deja una bombita que podría interpretarse de muchas maneras. Lo cierto es que los próximos días serán claves para saber el desenlace: “Según trascendió en la Liga 1 MAX, el canal con los derechos de transmisión del fútbol peruano, Paolo Guerrero no jugó en este partido fue porque se encuentra con una sobrecarga muscular que le impide dar su 100%”.

¿Cómo presentó São Paulo de Brasil a Luis Zubeldía?

Mediante un comunicado en las redes sociales, el cuadro paulista mencionó: “Luis Zubeldía es el nuevo entrenador del São Paulo. El técnico argentino, que la temporada pasada fue campeón de la CONMEBOL Sudamericana y del Campeonato Ecuatoriano con el LDU de Quito, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025”.

¿Qué dijo Luis Zubeldía sobre Paolo Guerrero?

La última declaración del técnico argentino, antes de irse de LDU Quito, fue muy emotiva: “Con Paolo, hablé antes que termine el campeonato, él sabe la situación, después tiene el derecho de seguir o no seguir dependiendo su contrato. A todos los jugadores les he dicho que Liga es un gran equipo, sobre todo a los jugadores grandes, que cada seis meses vayan viendo su situación. Ojalá siga, estando nosotros a cargo o no del equipo porque es un gran jugador”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero?

Según comentó el presidente de la Universidad César Vallejo, el atacante peruano estará jugando en el club trujillano por dos temporadas. Paolo Guerrero habría firmado un contrato por un par de años, sabiendo que esta podría ser su último gran contrato. Pero si aparece el São Paulo de Brasil, la cosa seguramente cambiaría.